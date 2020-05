Vadis Odjidja prolonge à Gand jusqu’en 2023

Vadis Odjidja a paraphé un nouveau contrat, jusqu’en juin 2023, en faveur de La Gantoise. Le club de D1A l’a annoncé ce jeudi sur son site.

Le capitaine des Buffalos, qui a débuté très jeune son parcours à Gand, évolue depuis l’été 2018 à La Gantoise. Affichant un niveau de jeu élevé et constant, il s’est érigé comme le patron gantois et a une part prépondérante dans la bonne saison des siens, deuxièmes derrière le Club de Bruges au moment de l’arrêt définitif des compétitions. Il a disputé 42 matches toutes compétitions confondues, marquant trois buts mais aussi, et surtout, offrant 15 assists à ses équipiers.

«Je ne peux pas nier que les discussions ont duré mais je suis très content d’avoir trouvé un accord», a déclaré le médian de 31 ans. «Je veux faire partie du projet du club et l’aider à bâtir son projet futur.»