Reprise scolaire élargie: la parole aux internautes

À partir du 2 juin, les élèves de maternelles sont invités à reprendre le chemin de l’école. Toutes les classes de primaires rentreront, elles, le 8 juin. Une reprise scolaire élargie qui a été fortement débattue sur les réseaux sociaux.

«Du grand n’importe quoi», «une bonne chose pour la santé mentale des enfants», «Non respect du travail déjà effectué»,… La future reprise scolaire élargie a beaucoup fait réagir ces dernières heures.

Sur la page Facebook lavenir.net, vous avez été des centaines, voire même des milliers, à commenter la décision prise hier soir par le Comité de Concertation.

Voici un florilège de réactions de parents ou d’instituteurs et institutrices, parfois indignés, parfois réjouis ou parfois dubitatifs.

Sophie Bay

Cela fera le plus grand bien à nos enfants de retourner à l’école… C’est mon avis d’experte Facebook…

Hélène Grégoire

Mais sérieux…. On nous a fait rentrer la semaine dernière par 5 en prenant des mesures importantes et là… On ferait rentrer tout le monde tranquillou… Franchement…

Baltus Vengenz VanTassel

Pour 4 semaines, c’est stupide et scandaleux! Pourquoi ne pas se recentrer sur la rentrée de septembre?

Nadia Gerard

En septembre, il y aura toujours le virus mais à part ça les gens vont mettre les enfants au camp scout ou à la plaine de vacances ou partir à l’étranger où le virus est présent aussi. Tout le monde retourne au magasin et quand les restaurants vont rouvrir (et tant mieux pour eux), les gens vont y retourner aussi. Il faut apprendre à vivre avec, comme les autres maladies, je pense.

Jenny Dewit

C’est vraiment du non-respect pour le travail déjà effectué par les directions, ouvriers et techniciennes de surface. On nous prend pour quoi? S’ils voulaient rouvrir normalement, il fallait le faire le 18 mai.

Ktrine Dfrne

Alors qu’il resterait à peine 1 mois d’école et que les écoles ont pris toutes les dispositions pour une reprise «partielle»… N’y a-t-il pas des secteurs qui ont besoin de solutions rapidement et maintenant? Et d’autres questions plus urgentes à débattre?

Gwladys Ferro

Et pendant ce temps-là, l’horeca crève… C’est sûr que 20 dans un restaurant il y a plus de risques que 50 maternelles…

Sandra Dethier

À partir du moment où ils peuvent partir au camp, je ne vois pas pourquoi ils n’iraient pas à l’école!

Carine Loeckx

Une honte pour les directeurs et le personnel qui se démènent depuis des semaines pour mettre les mesures en place…

Myriam Libar

Pensons aux enfants maltraités dans les familles… Quatre semaines de répit avant un retour en prison pendant les 2 mois de «vacances»… L’école n’est pas QUE un lieu d’apprentissages.

Carla Mourato

La pression des Flamands a eu le dessus sur les Francophones

Isabelle Lambot

Je pense que pour leur état de santé mentale, cela ne sera pas que négatif. En septembre, la maladie sera encore présente… Et que fait-on? Je dois reprendre le travail et je suis contente de savoir qu’il sera en classe en train de travailler sur les apprentissages plutôt qu’à la garderie… Malheureusement, les employeurs n’assouplissent pas le travail.

Marianne Roussel

Super pour tous les parents qui peuvent garder leurs enfants à la maison, faites-le! Personnellement, je pense qu’en respectant les consignes de sécurité, les enfants sont capables comme ceux qui ont travaillé sans s’arrêter. Par contre, si vous les gardez à la maison, gardez les aussi pendant les courses et les vacances! Sinon vous êtes incohérents!

Francine Garot

Si les Américains ont élu un clown, chez nous en Belgique c’est tout un cirque

Smets Henri

Si les enfants ne sont pas contagieux, pourquoi ne peuvent-ils pas fréquenter leurs grands-parents? C’est tout et n’importe quoi!

Jessica Glod

À 3 semaines de la fin, c’est plus une décision financière que scolaire.

Isa Begon

Si vous n’avez pas envie qu’ils retournent à l’école, ne les y mettez pas et c’est tout. Inutile de lever les bras en l’air. Mon fils va y retourner pour son grand bonheur et parce qu’on travaille. De toute manière, le virus sera toujours présent, on doit s’y faire et changer son mode de vie. Ça ne me rassure pas non plus et j’en stresse mais pas le choix…

AlLi SsOn

Les stages et les camps de vacances sont bien autorisés, pourquoi pas l’école? C’est bien pour les enfants, ils en ont besoin. Et en septembre la situation sera pareille. Apprenons à vivre ce virus…