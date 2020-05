Anderlecht: Coucke cède la présidence à Vandenhaute

Anderlecht a officialisé, par communiqué, le changement à la tête du club: Wouter Vandenhaute devient le président, et Marc Coucke fait un pas de côté. Vincent Kompany va également prendre des parts dans le club.

Anderlecht est un club en perpétuelle évolution, et les changements y sont nombreux. Le dernier en date, et pas des moindres, sera le pas de côté effectué par Marc Coucke. Il va laisser la place à Wouter Vandenhaute, qui va acheter des parts dans le club, tout comme Vincent Kompany, qui s’engage au-delà de 2022 et le terme de son contrat, précise le RSCA. Le changement doit être formalisé lors d’un conseil d’administration du club, mardi prochain, a annoncé le Sporting, par communiqué.

Lors de ce CA, un plan «2020-2025» va être présenté par Karel Van Eetvelt, le directeur général. Pour mettre en place ce plan, avec le soutien de Vandenhaute et de Vincent Kompany, le club bruxellois a annoncé que «le président actuel, Marc Coucke, veut laisser toute latitude au nouveau management. Il a par conséquent décidé de démissionner de son poste de président, mais reste, via sa société d’investissement Alychlo, un actionnaire principal ambitieux. Coucke a demandé au conseiller Wouter Vandenhaute de reprendre son rôle; en tant que nouveau président, Vandenhaute peut ainsi piloter pleinement l’équipe entourant Van Eetvelt ».

Le patron de Flanders Classics (organisateur du Tour des Flandres) et de Woestijnvis avait tenté un rachat du RSCA, mais il avait été devancé par Coucke, en fin d’année 2017. Au début de cette année, Vandenhaute avait œuvré pour la venue de Karel Van Eetvelt au poste de directeur général, et avait été nommé conseiller extérieur de la direction. Mais Vandenhaute était à la tête d’une agence de joueurs, Let’s Play, et cela faisait tiquer, sérieusement. Avec cette nomination à la présidence, il va vendre les parts de sa boîte de management.

Ce pas de côté de Marc Coucke annonce-t-il une prochaine vente?