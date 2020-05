Chaton péruvien: l’Afsca réagit aux «déclarations trompeuses et diffamatoires de Gaia»

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a réagi jeudi aux déclarations de Gaia qu’elle estime «trompeuses et diffamatoires» concernant l’affaire du chaton Lee.

L’association de défense des droits des animaux a affirmé par voie de communiqué que les documents transmis aux autorités péruviennes pour organiser le rapatriement de l’animal étaient erronés et qu’il s’agissait d’«un boycott délibéré» de l’Afsca, ce que dément cette dernière.

L’Afsca indique avoir pris «toutes les initiatives possibles pour rendre ce retour possible». Elle dit ainsi avoir tenté d’obtenir du Pérou un accord pour le rapatriement du chat et donc éviter l’euthanasie. «Afin d’examiner la demande de la Belgique, les autorités péruviennes ont voulu procéder à une analyse de risque. Pour ce faire, elles ont demandé à SENESA (l’homologue péruvienne de l’Afsca, NDLR) un certain nombre de documents qui auraient dû accompagner le chat lors de son départ», explique l’agence.

Tous les documents de l’étudiante qui a ramené le chat sur le territoire belge ont été alors transmis correctement au Pérou par l’Afsca. Mais «les autorités péruviennes ont considéré ces documents comme non officiels et non recevables. Le Pérou a donc refusé leur retour», regrette-t-elle. «Étant donné que la première condition des autorités péruviennes était de disposer des documents d’exportation officiels, qui ne sont pas disponibles, l’établissement d’un certificat sanitaire n’était pas à l’ordre du jour. Lorsque Gaia prétend qu’il suffit à l’Afsca de présenter un certificat d’exportation, Gaia ignore tout des accords et règles officiels relatifs à l’exportation d’animaux.»

Selena Ali a ramené ce chat début avril du Pérou sans autorisation de l’Afsca. Comme il se peut que l’animal soit porteur de la rage, une maladie mortelle qui n’est plus apparue depuis 2001 en Belgique, l’Afsca a demandé que l’animal soit euthanasié. La jeune fille n’a pas voulu accéder à cette requête. L’Agence a alors entamé une procédure devant la justice anversoise. Les plaidoiries dans cette affaire se dérouleront vendredi matin devant le tribunal de première instance d’Anvers.

«Fin mars déjà, l’Afsca a insisté à 2 reprises auprès de la propriétaire, qui était alors encore au Pérou, pour que ce chat reste au Pérou et éviter des situations problématiques. Nous ne pouvons que constater le manque de responsabilité de la propriétaire, ce que nous regrettons fortement», conclut l’agence.