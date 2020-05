L’inflation diminue pour le quatrième mois consécutif et s’élève à 0,48%

La hausse des prix a encore ralenti en mai, pour le quatrième mois consécutif, l’inflation s’établissant à 0,48%, annonce jeudi le bureau de statistiques Statbel du SPF Économie.

L’inflation a baissé de 0,57% – il s’agissait déjà d’un plus bas depuis 2015 – à 0,48% tandis que l’indice des prix à la consommation a baissé de 0,08 point, soit une baisse de 0,07%. Il s’élève désormais à 109,45 points contre 109,53 points en avril 2020.

Les principales hausses de prix ont concerné la téléphonie mobile, le poisson et les fruits de mer ainsi que les services combinés de télécommunication. Le mazout de chauffage, les boissons non alcoolisées, les légumes et la viande ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.

L’indice santé a baissé de 0,12 point pour s’établir à 110,10 points, contre 110,22 points en avril. L’indice santé lissé s’élève, quant à lui, à 107,84 points.

Le prochain indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 109,34 points.

La crise du Covid-19 a des conséquences sur le calcul de l’inflation. Pour les secteurs dans lesquels les magasins physiques sont fermés, les données sont collectées en ligne, s’il n’existe pas d’autre source de données, précise Statbel. Pour les secteurs qui sont entièrement fermés (restaurants, coiffeurs, voyages,…), les prix sont prolongés, avec ou sans correction des variations saisonnières.