Coronavirus: près d’un milliard d’indemnités déjà versées en Flandre

La Flandre a déjà versé près d’un milliard d’indemnités aux entreprises touchées par la crise du coronavirus, a annoncé jeudi la ministre flamande de l’Economie, Hilde Crevits (CD&V).

D’ici le 8 juin, ce montant devrait passer à 1,4 milliard, dont 300 millions rien que pour l’horeca.

Les entreprises et indépendants qui ont dû cesser leurs activités en réponse aux mesures prises pour enrayer l’épidémie ont pu être indemnisés depuis le 13 mars. Jusqu’au 5 avril, le gouvernement flamand avait prévu une prime unique de 4.000 euros. Depuis cette date, une prime de 160 euros par jour de fermeture s’y ajoute.

Parallèlement, les entreprises et indépendants qui n’ont pas fermé mais qui ont subi une perte de plus de 60% de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 30 avril bénéficient d’une indemnité de 3.000 euros.

«Jusqu’à présent, 102.874 entrepreneurs ont pu obtenir la prime de 4.000 euros, pour un total de 433 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 492 millions d’euros de prime journalière et 103 millions de compensation pour ceux qui n’ont pas dû fermer», a détaillé la ministre Crevits.