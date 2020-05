Reprise scolaire: des décisions qui «surprennent et interpellent»

Au lendemain de l’annonce faite par le Comité de concertation de permettre aux écoles d’accueillir à nouveau tous les élèves du maternel et du primaire à partir du 2 et du 8 juin, la CGSP Enseignement regrette la «rupture» de confiance que pourraient entraîner des mesures «qui sortent de la logique qui avait prévalu jusqu’ici».

Tout comme son homologue de la CSC, la section Enseignement de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) a communiqué ce jeudi matin sa méfiance à l’égard des nouvelles mesures de déconfinement pour les écoles décrétées hier soir.

«Elles sortent de la logique qui avait prévalu jusqu’ici: analyse et recommandations par les experts suivies par des décisions du Conseil national de sécurité pour une application par les différents niveaux de pouvoir.»

Davantage que le contenu des mesures annoncées mercredi soir, c’est le sentiment de précipitation qui pose question: «Alors que les recommandations négociées entre acteurs de l’enseignement francophone et la Ministre de l’Éducation puis concertées au niveau local produisaient seulement leurs premiers effets et avaient été évaluées positivement, les décisions envisagées aujourd’hui nous surprennent et nous interpellent sur plusieurs points», poursuit, toujours par voie de communiqué, la CGSP Enseignement.

La confiance mise à mal

Dès hier en journée, avant donc que ne tombe la décision prise par le Comité de concertation,l’idée d’accélérer le déconfinement passait difficilement auprès de Joseph Thonon, son président: «Comme les citoyens je pense, nous sommes dans une certaine confusion. Il faut quand même savoir que les enseignants, les directions et les PO ont dû faire des efforts gigantesques pour préparer cette rentrée dans des conditions sûres. Et 15 jours plus tard, on nous dit que ça ne sert à rien?»

Sur les antennes de La Première, Caroline Désir a défendu les décisions en affirmant que, «non, tout le travail effectué jusqu’ici ne serait pas mis à la poubelle» et que cette décision tenait avant tout compte de l’avis des experts de la santé, notamment du secteur de l’enfance.

Un argument qui n’a visiblement pas contenté la Centrale: «Si nous pouvons comprendre que l’avis des experts puisse évoluer au regard des avancées scientifiques et médicales, nous n’admettons pas que les aspects sanitaires soient sacrifiés sur l’autel d’une quelconque compétition entre régions et communautés (NDLR: allusion au fait que la Flandre ait poussé pour une réouverture plus rapide que prévue).

Une «rupture»

Au-delà des mesures, c’est le procédé qui a donc heurté la CGSP: «Nous avions comme objectif sociétal de recréer la confiance entre l’école et tous ceux qui la fréquentent. Le temps nous séparant de la fin de l’année scolaire était un sérieux allié, gage de réussite de la rentrée de septembre. L’accélération brutale des mesures de déconfinement est perçue comme une rupture et risque d’entraîner l’effet contraire.

Un risque d’accroissement des inégalités

Particulièrement pointés du doigt, les risques d’un accroissement des inégalités entre les élèves – et entre les différentes écoles – que pourraient générer ces décisions font «frémir» la CGSP Enseignement.

«Sans remettre en cause le principe fondateur [de l’obligation scolaire], certaines déclarations du jour nous font frémir et créent une pression dans un contexte déjà tendu. Nous aurions espéré qu’il soit à nouveau appliqué à partir de la prochaine rentrée scolaire en prévoyant encore une certaine souplesse.» De plus, «l’institution scolaire nécessite la présence de tous les acteurs, et prioritairement les plus fragilisés, sans laquelle les écarts se creusent encore plus. Le retour à l’école ne peut pas s’opérer dans n’importe quelles conditions!»

Et la Centrale de conclure: «Les organisations syndicales ont pris leur part de responsabilité dans la gestion de la crise sanitaire et l’ont assumée. Elles exigent que la concertation se poursuive pour garantir le respect des personnels et de leurs conditions de travail (santé y compris).»