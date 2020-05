Hommage aux victimes de l’attentat du boulevard d’Avroy à Liège

Deux ans après l’attentat perpétré au cœur de Liège, un hommage sera rendu vendredi matin, en comité restreint, aux deux policières abattues et à un étudiant de 22 ans qui a, lui aussi, perdu la vie.

Le drame est encore dans toutes les mémoires en Cité ardente.C’était le 29 mai 2018. Ce jour-là, une fusillade éclatait boulevard d’Avroy, faisant trois morts dont deux policières et un jeune étudiant. Deux autres policiers avaient été blessés. L’auteur des tirs avait été abattu par le peloton anti-banditisme (PAB) de Liège.

Deux ans après le drame, un hommage sera rendu ce vendredi à Cyril Vangriecken, un étudiant de 22 ans, et aux deux policières, Cathy Garcia et Soraya Belkacemi, décédées dans l’exercice de leurs fonctions.

«La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas d’organiser un grand rassemblement ce vendredi et nous le regrettons sincèrement», indique jeudi la police de Liège, par voie de communiqué. «Nous n’oublierons jamais cette journée d’horreur vécue par notre zone de police et, au-delà, par tous les policiers du Royaume.»

Ce vendredi, le chef de corps Christian Beaupère et son collège de direction déposeront des fleurs en présence des familles des victimes et de membres du service circulation et mobilité, dont faisaient partie les deux policières abattues.

«Ces dépôts se feront donc en comité restreint afin de pouvoir respecter les règles fédérales de distanciation.» Un dépôt aura lieu à 9h rue des Augustins et un autre à 9h30 devant la stèle de l’hôtel de police.

Au vu de l’interdiction de rassemblement, le chef de corps a demandé qu’il soit permis aux policiers qui le souhaitent de se rendre devant la stèle ç un autre moment de la journée pour se recueillir à un moment de cette journée émouvante.

À 10h34, heure du drame, les sirènes des véhicules de police retentiront durant une minute, le temps d’observer un moment de recueillement.

«Nous ne doutons pas que d’autres zones de police se joindront à nous pour cet hommage sonore et symbolique en ces temps difficiles d’extrême violence», conclut la police locale de Liège.