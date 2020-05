Le feu dans un hangar à Maffe

Très tôt, ce jeudi matin, un incendie s’est déclaré dans un hangar contenant des ballots de paille, rue du Bierwa, à Maffe, coincé entre deux bâtiments.

Les pompiers de Marche-en-Famenne de la zone Luxembourg et de Ciney, de la zone Dinaphi, emmenés respectivement par le capitaine Perin et le lieutenant Bourdouxhe, ont tenté d’éteindre le sinistre et ont protégé des maisons voisines.

Une fois que la violence du feu a baissé, ils ont renoncé à gaspiller l’eau sur du matériau difficile à éteindre, le fermier dégageant la paille avec un engin agricole et allant la déposer plus loin sur une prairie afin de ne pas trop gêner les environs. La fumée était assez dense et s’évacuait hors du village. Les pompiers de Ciney sont restés sur les lieux afin de prévenir tout problème.

Outre les ballots qui ont disparu en fumée alors qu’on en aura bien besoin si la sécheresse continue, il y a eu d’autres dégâts à la toiture du hangar, notamment.