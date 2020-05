VIDÉO | Caroline Désir sur la rentrée élargie dans les écoles: une «évolution» qui répond «aux réalités du terrain»

Alors que la décision de permettre aux écoles d’accueillir à nouveau tous les élèves de l’enseignement maternel et du primaire a été annoncée mercredi soir, la ministre de l’Éducation Caroline Désir a précisé ce jeudi matin les justifications qui ont entraîné ce choix et insiste sur le caractère évolutif de la situation, tant sur le plan épidémique de la crise sanitaire que sur le plan psychosocial des enfants.

Au lendemain de l’annonce du retour en classes des élèves de l’enseignement fondamental – le 2 juin pour les maternelles, le 8 juin pour les primaires -, la ministre de tutelle en Fédération Wallonie-Bruxelles a tenu à clarifier certains aspects de la décision sur les antennes radiophoniques ce jeudi matin.

Une «évolution» et non un «revirement»

Interrogée au micro de La Première, Caroline Désir a préféré ainsi parler d’une «évolution», plutôt que d’évoquer un «revirement». «On va donner un peu de souplesse à tout ça et c’est aussi pour le bien-être de chacun», précise-t-elle.

Pour justifier la décision, la ministre se réfère, d’une part, à la situation épidémique en cours sur notre territoire et, d’autre part, aux réalités de terrain. Et refuse parler de précipitation.

«Il y a plus d’un mois»

«Les premières mesures du déconfinement prises par le Comité de concertation (NDLR: qui réunit les entités fédérale et fédérées) concernant les écoles avaient été prises le 24 avril, c’est-à-dire il y a plus d’un mois, fait remarquer Caroline Désir. Entre-temps, la situation sanitaire a pas mal évolué positivement […]. Après, il y a eu cet appel de 269 pédiatres, relayé par 16 000 médecins.»

Et c’est précisément cet appel lancé par le monde médical dans une carte blanche réclamant une réouverture plus large des écoles qui a été l’élément déclencheur de la décision. «On doit répondre quand 269 pédiatres et 16 000 médecins nous disent que les enfants ont droit aussi à leur déconfinement et doivent être impliqués dans la stratégie, car on s’inquiète pour leur santé mentale. […] C’est ainsi que le point a été remis sur la table du Conseil national de sécurité et rediscuté avec les experts sur le plan sanitaire.»

Les retours du terrain

Outre cet aspect médical, ce sont donc également les réalités de terrain observées depuis l’entrée en vigueur des premières mesures de déconfinement pour les écoles qui ont conduit à la décision annoncée mercredi soir.

La ministre évoque ainsi «le nombre de retours d’enseignants qui nous disent que c’est difficile de porter un masque», mais aussi celui «d’enfants qui ont des difficultés à porter le masque toute la journée ou se sentent un peu perdus dans la cour de récréation, parce qu’on les a empêchés de jouer avec leurs amis.»

Maternelles et primaires: une «catégorie spécifique»

Ce retour en classes s’accompagnera donc également d’un assouplissement de certaines mesures, comme par exemple le choix de ne pas rendre le masque nécessaire pour les élèves (+ plus d’infos ici).

«Vous imaginez bien si vous avez de jeunes enfants que le port du masque en maternelle, c’est impossible. Pour les primaires […], les experts nous ont dit que nous pouvions l’ôter: pour les enfants de 12 ans, c’est très, très difficile de rester avec un masque toute la journée et ça ne se justifie pas.»

Caroline Désir rappelle encore que «ce que les experts nous disent, c’est que la catégorie des 0-12 ans est vraiment spécifique, c’est-à-dire qu’ils sont peu touchés par la maladie – certains sont contaminés mais présentent peu de symptômes – et sont visiblement peu transmetteurs de la maladie.»

Protection des adultes

«C’est vraiment le groupe classe qui va être considéré comme l’ancien silo, que l’on appelle maintenant la bulle de contacts, et c’est au sein de cette bulle de contacts que les enfants vont pouvoir retrouver un peu de liberté, notamment dans leurs jeux dans la cour de récréation.»

Et la ministre de préciser: «Toute la stratégie est misée sur la protection des adultes qui sont, eux, toujours en danger par rapport au virus, et donc on doit protéger le personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel ouvrier. Donc, pour eux, c’est le maintien de la distanciation sociale et dans certains cas le port du masque.»