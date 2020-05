Les terrasses des cafés et restaurants de Mons pourraient être agrandies

Les terrasses des cafés et des restaurants de l’entité de Mons devraient être agrandies, à la Grand-Place et sur la place du Marché-aux-Herbes. À condition que le CNS autorise l’horeca à rouvrir.

La Ville de Mons entend aider ses acteurs du secteur horeca dans la sortie de crise, qui doit encore être autorisée par le CNS. Le projet d’élargir les terrasses de cafés et restaurants sur certaines zones de l’espace public, quand cela est possible, devrait être analysé par le collège communal le jeudi 4 juin.

«Nous recevons de nombreuses demandes de notre secteur horeca et nous tentons d’y répondre au mieux», a indiqué le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, qui a confirmé une information de SudPresse.

«L’idée de base est d’adopter des mesures plus souples en matière d’occupation de l’espace public et d’ainsi permettre aux cafés et restaurants d’élargir leurs terrains et de récupérer au mieux ce qu’ils devraient perdre en surface par la distanciation sociale. La Ville a également une approche globale sur des lieux très fréquentés comme la Grand-Place ou le Marché-aux-Herbes, qui bénéficieront d’aménagements spécifiques. Cette approche très souple serait également d’application partout où cela sera possible dans tout le Grand Mons, les villages et les quartiers de l’entité. On peut, par exemple, penser à quelques emplacements de parking qui pourraient, ici ou là, servir à agrandir une terrasse.»