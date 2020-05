Finance&invest.brussels et KBC s’associent dans le soutien aux start-up bruxelloises

Le programme d’accélération de start-up de la banque KBC, Start it @KBC, revendique 900 jeunes pousses soutenues. Start it @KBC via Facebook

Le bras financier régional Finance&invest.brussels et l’accélérateur «Start it @KBC» sont désormais partenaires dans le soutien aux jeunes pousses innovantes en Région bruxelloise, a-t-on appris mercredi dans un communiqué.

«Ce partenariat est une opportunité pour, d’une part, offrir une expertise et un savoir-faire complémentaires aux jeunes entreprises innovantes et d’autre part, s’adosser à une importante communauté. Start it @KBC permet à une start-up de mettre le pied à l’étrier rapidement dans des conditions optimales et bienveillantes», souligne-t-on chez Finance&invest.brussels.

Avec près de 900 start-up soutenues, Start it @KBC est la première communauté de ce type en Belgique. Les jeunes pousses y bénéficient d’un programme d’accélération intensive sur mesure durant trois mois, auquel s’ajoute la possibilité de bénéficier pendant un an du conseil et de l’expertise de mentors et d’un large réseau, dont Finance&invest.brussels fait donc désormais partie.