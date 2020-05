Bac à sable dans le stade d’Anderlecht: pourquoi les pelles mécaniques roulent-elles pour les Mauves?

La pelouse du stade d’Anderlecht a disparu: elle est remplacée par des tonnes de sable et de terre. Mais pourquoi donc les pelles mécaniques ont-elles fait du Lotto Park leur terrain de jeu?

Le confinement a ceci de bon pour les stades de football de D1 que les jardiniers ne doivent plus y déployer tout leur savoir-faire chaque semaine pour réparer les traces de tacles et de crampons du week-end. Parfois, on a même le temps de replanter.

C’est ainsi qu’au Sporting d’Anderlecht, on rénove en profondeur le terrain principal. «Nous avons entamé les travaux de terrassement pour tout enlever. Les nouveaux systèmes de drainage, d’arrosage et de chauffage du terrain seront ensuite installés. Les travaux seront terminés pour le début du nouveau championnat», précise le club mauve dans un communiqué.

Que les geeks de botanique sportive se le tiennent pour dit: «Le nouveau gazon sera composé d’un mélange d’herbe naturelle et de fibres de gazon artificiel qui seront injectées selon la technologie “Grass Master”». On apprend que le terrain d’entraînement principal du noyau A, à la RSCA academy de Neerpede, a été transformé selon la même technologie. Le terrain synthétique de l’école des jeunes anderlechtoise sera lui aussi renouvelé.

«Nous voulons évoluer sur un terrain qui permet un football rapide, offensif et technique et qui répond également à nos objectifs en matière d’écologie et de durabilité», plaide le CEO Karel Van Eetvelt. «Nous sommes par exemple passés d’un système de chauffage électrique à un système de chauffage hydraulique. Un changement qui se traduit par des économies substantielles en termes de consommation d’énergie».