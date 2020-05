Jean-Marie Bigard «intéressé» par une candidature à l’élection présidentielle

Dans une interview accordée à BFM TV, l’humoriste a déclaré être «tenté» à l’idée de se présenter lors de la prochaine élection présidentielle française.

Fervent soutien des «gilets jaunes», Jean-Marie Bigard va-t-il bientôt se lancer en politique? C’est possible à en croire ses dernières déclarations.

Interrogé sur BFM TV, l’humoriste a en effet assuré être «intéressé» à l’idée de se présenter à la prochaine élection présidentielle française, en 2022.

«Si cette candidature pouvait aider le peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d’aucun parti politique, ça pourrait me tenter», a-t-il déclaré.

Quelques jours après avoir assuré s’être entretenu avec Emmanuel Macron au sujet de la réouverture des bars, l’humoriste affirme réfléchir à une possible candidature présidentielle. Histoire de succéder à un Président qu’il juge «déconnecté du peuple».

Déjà remarqué pour son récent soutien à Marcel Campion, le «roi des forains» qui s’est présenté à la candidature de la Mairie de Paris, Jean-Marie Bigard souhaite en tout cas que les choses bougent au sommet.

«Ils (les autorités, NDLR) ne prennent aucune mesure. D’ailleurs, tu remarqueras que parlement et gouvernement, ça finit par «ment» du verbe mentir. Donc, on ne peut pas y arriver comme ça. Il n’y a aucun lien entre eux et le peuple, a-t-il encore déclaré sur BFM TV. Mais un jour, quand le peuple va vraiment se réveiller, ça va faire très très mal. Il va falloir que des têtes tombent après tout ça.»