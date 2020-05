La CGSP affiche son soutien au personnel soignant devant le CHR de Huy et dénonce le manque de moyens

Une délégation du syndicat CGSP s’est retrouvée devant le CHR de Huy ce mercredi pour afficher son soutien au personnel soignant et dénoncer les coupes budgétaires dans les soins de santé.

Avec le déconfinement, les syndicats ont davantage de possibilité pour passer à l’action et, avec la crise du coronavirus, leur besoin de soutenir le personnel médical est plus présent que jamais. Ainsi, ce mercredi, une délégation de la CGSP s’est rendue, tôt le matin puis en début d’après-midi devant le CHR de Huy pour manifester son soutien envers le personnel soignant et dénoncer le manque de moyens. «L’action est menée partout en Belgique par la CGSP-ACOD pour dénoncer la politique d’austérité du gouvernement, lance Alain Rorive, secrétaire régional de la CGSP. Il y a eu une coupe de 900 millions dans les dépenses de la santé. Si le gouvernement actuel affirme que les problèmes que nous connaissons maintenant ne sont pas dus à ces mesures, elles auront forcément un impact dans peu de temps.»

Ainsi, le syndicat a distribué des tracts ce mercredi pour démontrer son soutien au personnel médical. «Pour eux, la crise n’est pas finie, il est temps que les ministres De Block, Clarinval et Muylle mettent en place de véritables actions pour soutenir le secteur de la santé en Belgique.»

Une action qui arrive au moment où le rythme diminue dans les hôpitaux. «Sans savoir si une deuxième vague va se produire et pour laquelle le personnel n’est pas prêt, commente le secrétaire régional. Malheureusement, ce n’est pas une action menée en front commun avec la CSC qui mènera son action de son côté, mais ce n’est pas un problème tant que le discours est entendu.»

Ce mercredi, l’action du syndicat était également soutenue par la direction du CHR de Huy.

