Coronavirus | L’Espagne entame dix jours de deuil national en mémoire des victimes du coronavirus en pleine tempête politique

Covid-19: alors que l’Espagne entame un deuil officiel de dix jours pour les plus de 27.000 morts de la pandémie, le gouvernement a dû défendre la tenue d’une grande marche féministe le 8 mars dernier à Madrid, en pleine propagation du coronavirus.

L’Espagne a entamé une période de dix jours de deuil en observant mercredi midi une minute de silence en mémoire des plus de 27.000 morts du coronavirus. Le Premier ministre Pedro Sanchez a assisté à la cérémonie au Palais de la Moncloa qui abrite le siège du gouvernement.

Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments officiels pendant cette période de deuil qui s’annonce comme la plus longue dans l’histoire de l’Espagne depuis le rétablissement de la démocratie en 1977.

L’Espagne, qui compte près de 47 millions d’habitants, est l’un des pays d’Europe les plus affectés par la pandémie, avec 27.117 morts selon le dernier bilan, et plus de 236.000 cas. Les mesures de confinement strictes d’application depuis la mi-mars sont progressivement assouplies.