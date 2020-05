Une villa sinistrée après un incendie à Frasnes

Un incendie s’est déclaré mercredi midi dans une importante villa de la région de Frasnes-lez-Anvaing, près de Tournai. Trois corps de pompiers sont sur place. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu après 12h00, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation du Marais Gauthier à Frasnes-lez-Buissenal, dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing.

Venant des casernes de Tournai, Leuze et Ath, deux autopompes, un camion-échelle, deux camions-citernes et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. «A notre arrivée, la toiture était déjà entièrement embrasée. Il s’agit de la villa d’un médecin avec une très longue façade. Le feu a visiblement pris naissance au premier étage et s’est rapidement étendu à la toiture qui a été totalement détruite. Le feu n’a pas touché le rez-de-chaussée. Par contre, les dégâts dus à l’eau et aux fumées sont très importants dans le bâtiment. L’habitation n’est plus occupable. Nous sommes maîtres de la situation», indiquait peu après 12h30 le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l’intervention.

Actuellement, on ignore l’origine du sinistre.