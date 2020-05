Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Le blocus à l’ère Covid-19, c’est comment ? ; Camps scouts, Viroinval prend des mesures ; Ne dites plus «fake news» mais…:… 10 articles pour nos abonnés.

1 Camps d’été: les jeunes interdits dans les rues

Viroinval, l’une des communes les plus prisées, prend déjà une mesure; d’autres communes devraient suivre.

2 «J’ai l’impression de ne pas être en blocus»

Pour permettre aux étudiants de «bloquer» dans de bonnes conditions, la ville de Binche leur a dédié des salles afin qu’ils puissent travailler en toute sérénité dans un contexte inédit.

3 «L’injuste destin du pangolin»: une fiction radio immortalisée

Conçu sur la base du cadavre exquis, L’injuste destin du pangolin a été rédigé jour après jour, pendant le confinement, par cinq chroniqueurs de La Première sous la forme d’un feuilleton quotidien pour l’émission radio Entrez sans frapper. Une histoire d’amour au temps du coronavirus écrite par Éric Russon, Sébastien Ministru et les trois Brabançons d’origine: Myriam Leroy (Ottignies-LLN), Adeline Dieudonné (Lasne) et Jérôme Colin (Beauvechain).

4 Maïté est effaroucheuse

Elle est la seule effaroucheuse en Wallonie picarde. Son métier: utiliser des rapaces pour faire fuir les oiseaux nuisibles principalement, les pigeons, appelés «les rats du ciel», parce que porteurs d’au moins quatre maladies transmissibles à l’humain.

5 Ne dites plus «fake news» mais…: 10 mots pour remplacer 10 anglicismes

Ceci n’est pas une fake news, pardon une information fallacieuse. 10 termes officiels arrivent pour remplacer 10 anglicismes.

6 Un cheval dopé sur le champ de course

Passionné par les chevaux, ce Verlainois de 55 ans s’est laissé emporter par son hobby, au détriment de la raison. En 2017, l’homme qui était alors propriétaire de plusieurs équidés avec lesquels il participait à des courses, en a fait courir un alors qu’il n’aurait pas dû. Le cheval était positif au dilatérol, un médicament traitant les affections respiratoires.

7 Qui n’a pas son Wallangues en poche ?

En 2012, la Région wallonne lançait la plate-forme en ligne Wallangues: un apprentissage gratuit de l’anglais, du néerlandais, de l’allemand et du français, à la carte et structuré pour qui sait s’y tenir. En 2020, Wallangues a enregistré 3 400 nouvelles inscriptions chaque mois. Une application mobile était en cours de développement à la veille de la crise Covid-19. Depuis lundi soir, elle est téléchargeable (iOS et Android) sur les smartphones.

8 Nos soignants sont peu infectés

Les soignants des hôpitaux restent peu infectés par le Covid-19, selon Sciensano. Seuls 8,4% ont fait des anticorps. Pour réaliser cette étude, Sciensano a choisi un échantillon représentatif des professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux belges, qu’ils proviennent ou non des unités spécialisées dans le Covid. 20% étaient des médecins, et le reste du personnel soignant. 80% sont des femmes, plutôt jeunes. La moitié de l’échantillon a moins de 39 ans. La plus jeune est âgée de 20 ans, la plus âgée de 67.

9 Fin du travail associatif ? Une difficulté de plus pour les clubs ?

La crise sanitaire et les divers rebondissements suite à la fin de saison ont failli faire passer l’information aux oubliettes. Elle est pourtant essentielle pour le fonctionnement de nombreux clubs, dans toutes les disciplines. Le 23 avril dernier, la cour constitutionnelle a annulé la loi sur le travail associatif, active depuis 2018. Cette démarche permettait de rémunérer les encadrants à hauteur de 6 000 euros par an sans imposition.

10 Un jour, une histoire: Le 27 mai 1991, les Bulls ont fait tomber le mur

La carrière de Michael Jordan est jalonnée de plusieurs moments clés: son panier décisif avec North Carolina, en finale universitaire 1982, qui a provoqué un déclic de son propre aveu; ce que les Américains ont appelé «The Shot», en 1989, lors du cinquième match du premier tour des play-off contre Cleveland, un tir victorieux, à la dernière seconde, qui a qualifié Chicago et fait passer MJ au rang de joueur décisif quand ça compte. Et puis il y eut ce 27 mai 1991.

