La star de l’IP Hannut Mourad Al Mokhlis s’engage au Léopold Uccle

Alors qu’il n’était pas contre un challenge à Huy-Waremme, Mourad Al Mokhlis jouera finalement chez lui sur prairie. L’étoile hannutoise a tranché.

Il n’aurait pas été contre un challenge par chez nous. La saison passée, d’ailleurs, il fut à deux doigts de s’engager avec Solières où tout était réglé pour un contrat semi-professionnel. Mais le joueur de l’IP Hannut en futsal Mourad Al Mokhlis jouera finalement sur prairie près de chez lui. Direction le Léopold Uccle, un club ambitieux de P1 bruxelloise descendu de nationale.

Mourad Al Mokhlis, c’est un superbe meneur de jeu de 24 ans actif cette saison en P2 à Brussels City et un des meilleurs joueurs, si pas le meilleur, de futsal à la Ligue. Il avait d’ailleurs fini à la 4e place du dernier Soulier d’Argent et est repris par ailleurs en équipe nationale. « Je connaissais un peu le club contre lequel j’avais joué une fois, avance celui qui a été formé à Anderlecht avec un certain Adnan Januzaj, Jordan Lukaku ou encore Youri Tielemans. Et j’avais été impressionné par leur sérieux et leur professionnalisme. Puis, j’ai eu un contact avec le président. Et là, malgré des contacts avec d’autres clubs, les choses se sont accélérées car j’ai senti beaucoup de respect. Je pourrais sans souci continuer le futsal avec l’IP Hannut et donc atteindre nos objectifs tous ensemble.» Une bonne chose car le sympathique Bruxellois est une figure maîtresse sur l’échiquier de Geoffrey Alfonso.