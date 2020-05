PHOTOS ET VIDÉO | L’ancienne poste d’Oreye ravagée par un incendie

Alors que le bâtiment était en rénovation, l’ancienne poste d’Oreye a été sérieusement endommagée par un incendie cette nuit.

Le centre de la commune d’Oreye a été le théâtre d’un important incendie cette nuit. Vers 1h du matin, l’ancienne poste située rue des Combattants, a pris feu. C’est un voisin qui a aperçu les premières flammes qui a prévenu les secours. Moins de 10 minutes plus tard, les pompiers de la zone de Hesbaye étaient sur place. Hélas, les flammes avaient déjà percé la toiture et le brasier était déjà très important.

Une toiture neuve depuis 15 jours

En chantier, le bâtiment avait été racheté par la Commune et le CPAS en vue d’y faire des logements et des bureaux pour l’ALE (Agence locale pour l’Emploi). «La toiture venait d’être terminée, explique le bourgmestre Jean-Marc Daerden qui s’est rendu sur place cette nuit. Elle n’avait pas 15 jours…»

5 h d’intervention

L’incendie n’a pas fait de victime mais les dégâts au bâtiment sont très importants. Les pompiers sont restés sur place durant 5 h pour venir à bout du sinistre et empêcher sa propagation aux maisons voisines.

Reconstruire ou raser?

Cet incendie marque un sérieux coup d’arrêt dans les projets prévus sur place par la Commune et le CPAS. «On va voir ce qu’on peut faire, déplore le bourgmestre. C’est déjà un projet qui datait de l’ancienne majorité et qui avait eu du mal à se mettre en place faute de moyens. Et puis, le chantier avait été retardé par l’épidémie de coronavirus… Là, on va voir avec les assurances… Il faut voir si ça vaut la peine de reconstruire ou si ce n’est pas plus simple de raser le bâtiment…»