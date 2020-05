P1, P2, P3, P4: le projet de séries saison 2020-2021 dévoilé par le CP Liège

Voici le projet de séries pour la saison 2020-2021, dévoilé par le Comité provincial liégeois. Nos clubs savent désormais contre qui ils joueront lors du prochain championnat. Mais attention: il pourrait encore y avoir l’un ou l’autre changement, à la demande de certains matricules.

Comme l’indique le CP, les clubs pourront pour le 3 juin au plus tard: proposer au CP une permutation de séries moyennant l’accord de l’autre club et/ou introduire un «recours» argumenté auprès du CP.

Réactions des clubs à lire très bientôt sur lavenir.net et dans vos prochains journaux l’Avenir Verviers et l’Avenir Huy-Waremme.

Saison 2020-2021: province de Liège

P1

R. Aubel F.C. A

RFC UN. La Calamine A

E.S.FC. du Geer A

JS Fizoise A

U.C.E. de Liège A

R.F.C. Malmundaria 1904 A

R.Ent. Rechaintoise A

FCB Sprimont B

FC Ster Francorchamps A

R.All. Melen-Micheroux A

KFC WEYWERTZ

ET Faimes A

R.F.C. Jehaytois A

R.S.C. Beaufays A

FC Pontisse Herstal A

ET. Elsautoise A

Solières et Huy sauvés en D2 et D3 amateurs, le Weywertz de Jean-Michel Ummels figure bel et bien dans la liste des clubs de P1 de ce premier projet de séries 2020-2021. Eda Marot

P2A

ENTENTE AMAY A

R. ALL. CLAVINOISE S.C. A

R.F.C. HANNUTOIS A

R.C.S. VERLAINE B

R. STADE WAREMMIEN F.C. B

E.H. BRAIVES

R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN A

R.F.C. VYLE-THAROUL

R. UNION MOMALLOISE A

UNION FLEMALLOISE A

R. OUGREE F.C. A

C.S. BURDINNOIS

HUCCORGNE SPORTS

R.F.C. OUFFET-WARZEE

RDC COINTE LIEGE A

RCS XHORISIEN A

P2B

CERCLE SPORTIF VERVIERS A

R. ETOILE SP. DALHEMOISE A

R.S.C. TILFFOIS A

FOOTBALL CLUB DE TROOZ A

R. ENT. BLEGNYTOISE A

R.J.S. OLNOISE

R. OUPEYE FC

R. AUBEL F.C. B

F.C. TROIS-FRONTIERES

R. ESPOIR MINEROIS A

A.S. HOUTAIN-MILANELLO A

S.C. SAIVE A

F.C. WARSAGE A

A.C. HOMBOURG A

M.C.S. SPORT LIEGE

RACING CLUB VAUX-CHAUDFONTAINE A

Quentin Slupik et le nouveau RCS Verviers (né de la fusion avec Fléron) joueront en 2B, comme ils l’avaient espéré. -Eda (c) L’Avenir

P2C

R.A.F. FRANCHIMONTOIS A

R. HERVE F.C. A

R.C.S. STAVELOTAIN A

RFC UN. LA CALAMINE B

ALLIANCE DES HAUTES FAGNES

R. BATTICE F.C. A

R.F.C. WALLONIA WAIMES A

R.F.C. HEUSY ROUHEID A

R.U.S. 1947 Emmels

R.F.C. SART-LEZ-SPA A

K.F.C. OLYMPIA RECHT

K.F.C. GRUN-WEISS AMEL A

KÖNIGLICHER HONSFELDER S.V. A

R.F.C. ROCHERATH

F.C. EUPEN 1963 A

UN. WALHORN

P3A

R. COUTHUIN SPORTS A

J.S. KEMEXHE CRISNEE

J.S. FIZOISE B

J.S. HOGNOULOISE A

PATRO-OTHEE F.C.

R.F.C. HUY B

J.S. RACOUR

E.S. WANZE/BAS-OHA B

R.F.C. WARNANT B

R. OREYE UNION

F.C. ENTITE WASSEIGES

U.S. GRACE-HOLLOGNE A

R.F.C. VILLERS

R.R.C. STOCKAY-WARFUSEE B

UNION FLEMALLOISE B

SOLIERES SPORT B

P3B

R. ALLIANCE MELEN-MICHEROUX B

CS JUPRELLE A

R. HARZE F.C.

R.S.C. BEAUFAYS B

F.C. SOUMAGNE

ROYAL FRAITURE SPORTS A

R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN B

U.C.E. DE LIEGE B

R.C.S. SART TILMAN A

R. AYWAILLE F.C. B

RACING ANS MONTEGNEE F.C. A

ENTENTE JEUNESSE FLERON A

F.C. TILLEUR

FC ST-NICOLAS TILLEUR

R.U.S. FERRIERES

SERAING ATHLETIQUE R.F.C. A

P3C

F.C. HERSTAL B

R. ELAN DALHEM A

F.C. WELKENRAEDT A

R. SPORTING CLUB LONTZEN A

R. JEUNESSE HACCOURTOISE

J.S. VIVEGNIS

R.F.C. CROATIA WANDRE

A.S. HERMALIENNE A

UNION ROCLENGE-WONCK A

F.C. WARSAGE B

F.C. HERMEE

ET. ELSAUTOISE B

F.C. UNITED RICHELLE B

F.C. JUPILLE A

F.C. BRESSOUX

JEUNESSE SPORTIVE LIEGEOISE

P3D

R. SPA F.C. A

R. ST. F.C. ANDRIMONT A

R.F.C. 1924 ST-VITH

R.F.C. TURKANIA FAYMONVILLE A

R. EXC. F.C. LAMBERMONTOIS A

RRC TROIS-PONTS

R.C.S. JALHAYTOIS

F.C. ENTENTE PEPINE A

R.F.C. XHOFFRAIX

R. ENTENTE RECHAINTOISE B

R. BAELEN F.C.

R.F.C. DE GOE

R. CORNESSE F.C. A

R.F.C. BUTGENBACH

U.S.F.C. ELSENBORN

CERCLE SPORTIF VERVIERS B

P4A

ENTENTE AMAY B

ETOILE DE FAIMES B

J.S. FUMALOISE

R.F.C. HANNUTOIS B

PATRO LENSOIS A

J.S. MERDORP

JEUNESSES OLEYENNES REUNIES

R.F.C. JEHAYTOIS B

F.C. VAUX-BORSET

E.S.F.C. DU GEER B

R.F.C. WALLONIA THISNES

R. COUTHUIN SPORTS B

R. MARCHIN SPORT A

U.S.H. LIMONTOISE A

R. UNION MOMALLOISE B

R.S.C. HANEFFE

P4B

R.U.S. STREE

FOOTBALL ACADEMIE D’ENGIS A

PATRO LENSOIS B

R.S.C. MODAVE

R. ALL. CLAVINOISE S.C. B

R. MARCHIN SPORT B

UN HESBIGNONNE

R.R.C. HAMOIR B

F.C. HORION

R.S.C. ANTHISNOIS A

GRUPO DESPORTIVO POULSEUR

ROYAL FRAITURE SPORTS B

SC ONEUTOIS

RFC XHORISIEN B

C.S. D’OCQUIER

P4C

FOOTBALL ACADEMIE D’ENGIS B

U.S.H. LIMONTOISE B

REMOUCHAMPS

SART TILMAN B

SERAING ATH B

PONTISSE HERSTAL B

RSC TILF B

F.C. Chevron

US GRACE HOLLOGNE B

R.S.C. ANTHISNOIS B

RDC COINTE LIEGE B

OUGREE FC B

CHENEENNE A

CS JUPRELLE B

JS HOGNOULOISE B

JS THIER A LIEGE B

P4D

JSN ALLEUR

R.U.S. Jeunesse Wandruzienne

RUS MONTAGNARDE

JS PIERREUSE

JS THIER A LIEGE A

R. Jeunesse Magnétoise A

ALL FEXHE SLINS FRAGNEE

R. US. GS LIEGE

RA FOURON FC

AS HERMALLE B

FC JUPILLE B

QUEUE DU BOIS A

ROCLENGE WONCK B

ANS MONTEGNEE B

AS HERSTAL MILMORT A

SC SAIVE B

P4E

R. Etoile Sp. Dalhemoise B

Football Club Trooz B

R. Ent. Blegnytoise B

R. Elan Dalhem B

R.F.C. Queue-du-Bois B

R. Jeunesse Magnétoise B

BYE

R.J.S. Chênéenne B

C.S. Bollandois B

AS HOUTAIN MILANELLO B

Football Club Cheratte

Racing Club Vaux-Chaudfontaine B

F.C. Barchon

Juventus Academy Grivegnée

Entente Jeunesse Fléron B

AS Herstal Milmort B

P4F

R. Union Limbourg F.C.

R.A.F. Franchimontois B

R. Herve F.C. B

R. Exc. F.C. Lambermontois B

R. St. F.C. Andrimont B

R. Battice F.C. B

F.C. Entité Pépine B

R.F.C. Heusy Rouheid B

R. Cornesse F.C. B

R. Espoir Minerois B

C.S. Bollandois A

Charneux F.C.

F.C.E. Stembertoise

A.C. Soiron

Stade Disonais B

Skill Racing Union Verviers

Pas de surprise pour Battice B, qui reste en P4F. Eda Marot

P4G

R. Spa F.C. B

R.C.S. Stavelotain B

R.F.C. Malmundaria 1904 B

R.F.C. Turkania Faymonville B

F.C. Welkenraedt B

R.F.C. Wallonia Waimes B

R. Sporting Club Lontzen B

R.F.C. Sart-lez-Spa B

A.C. Hombourg B

FC Ster-Francorchamps B

K.F.C. Grün-Weiss Amel B

Königlicher Honsfelder S.V. B

K.F.C. Eupen 1963 B

F.C. Büllingen

S.G. Rapid Oudler

C.S. Bellevaux-Ligneuville

DAMES: P1

Aisne A

R. Ans Montegnée FC

K. Honsfelder S.V.

U.C.E. de Liège

Stade Disonais

R.FC. Sart-Lez-Spa

S.G.R. Oudler

C.S. Bellevaux-Ligneuville

R. Aubel F.C.

R.ESP. Minerois

R.D.C. de Cointe Liège A

R. Fraiture F.C.

Seraing Athl R.FC. A

R.S.C. Verlaine

E.S.FC. du Geer A

F. Academie Engis

DAMES: P2A

R. Aywaille F.C. B

R.D.C. de Cointe Liège B

Seraing Athl R.FC. B

R.S.C. Beaufays

FC. Entité Wasseiges

Ellas Herstal

R.E.S. Templiers Nandrin

R.CS. Sart Tilman

R.F.C. Liège B

E.S.FC. du Geer B

Aisne B

DAMES: P2B

F.C. Trooz

RRC Trois Ponts

R.F.C. Xhoffraix

R.A.F. Franchimontois

Ent.Jeun .Fléron

R.C.S. Jalhaytois

R. Spa FC.

ET. Elsautoise

SC. Saive

AC. Soiron

R. Herve FC.

RFC UN. La Calamine