Sras et paillettes, François Pirette (ne) part (pas) en tournée: «La distanciation sociale? La négation de notre métier»

Dimanche, dans la nuit, c’est une tournée marathon que François Pirette a annoncée sur ces réseaux, surprenant plus d’un. Du 19 septembre au 24 octobre, conjurant le mauvais œil, l’humoriste s’installera donc dans les plus belles salles de Belgique en fournissant des masques et faisant respecter les distances de sécurité. Les places seront chères, très chères. À moins que… Pendant 1h10, le trublion s’est confié, bien informé, lanceur d’alerte, passeur de culture et as du do-it-yourself. En attendant que le monde politique donne aux artistes des solutions non pas pour reprendre mais pour patienter.