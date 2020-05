Quelle météo ce mercredi?

Des nuages atteindront le sud du pays en début d’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce mercredi matin, le temps sera assez ensoleillé. Ensuite, des champs nuageux nous parviendront depuis le nord, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Ces nuages atteindront le sud du pays en début d’après-midi.

Les maxima oscilleront autour de 17 degrés au littoral ainsi que sur les hauteurs de l’Ardenne et 24 degrés environ en Campine. Le vent, quant à lui, deviendra graduellement modéré de secteur nord.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux.

Ce jeudi, c’est un beau temps sec et ensoleillé qui nous attend. L’après-midi, les nuages pourront être localement et temporairement plus nombreux. Les températures maximales seront comprises entre 16 degrés à la mer et 23 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de nord-est, à la côte parfois assez fort l’après-midi.