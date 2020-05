Ivan Leko ambitieux à l’Antwerp: «Nous pouvons accomplir de grandes choses»

Nouvel entraîneur de l’Antwerp, Ivan Leko s’est exprimé pour la première fois mardi via une vidéo diffusée par son club. Le Croate de 42 ans veut tenter de remporter chaque match avec le Great Old.

«Mes joueurs doivent avoir le sentiment que tout est possible avec ce club.»

«L’Antwerp a énormément grandi ces trois dernières années mais ce n’est que le début. De grandes choses sont encore à venir», a lancé celui qui a remporté le titre de champion de Belgique avec le Club de Bruges en 2018.

«Les bonnes personnes sont à la tête du club. Le propriétaire est très ambitieux et a investi dans les infrastructures. Luciano D’Onofrio (le directeur technique, NDLR) sait comment bâtir une équipe gagnante et il connaît le football belge mieux que quiconque. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier les supporters, qui vivent pour l’Antwerp.»

Heureux d’être au Bosuil, l’ancien milieu de terrain compte bien aider le club à grandir. «Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Mon but? Je veux remporter chaque match. J’ai vraiment hâte de me mettre au travail et de rencontre les joueurs.»

Même s’il n’a jamais joué ou entraîné pour son nouveau club, Leko se sent déjà comme à la maison à l’Antwerp. «Le football ici, c’est de l’émotion et de la passion. Vous le sentez quand vous marchez autour du stade. J’ai beaucoup de respect pour le club et son caractère. Je pense que nous nous correspondons bien. Je me sens à ma place ici», a ajouté celui qui a habité pendant près de dix ans à Anvers.

Leko s’est engagé pour deux ans avec le Great Old, où il remplace Laszlo Bölöni, en poste depuis 2017.

Cette saison, le Matricule 1 a terminé 4e du championnat, arrêté après 29 journées en raison de la pandémie de coronavirus. Le club anversois est aussi qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique face au Club Bruges, que la Pro League espère organiser début août.