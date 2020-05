La piscine de Jodoigne fermée jusqu’en 2021 à cause du coronavirus

C’est une très mauvaise nouvelle pour tous les utilisateurs de la piscine de Jodoigne que Monsieur Lapsin, le Préfet de l’Athénée, responsable du site, vient de communiquer

«J’ai le regret de vous annoncer la fermeture, provisoire de la piscine de l’Athénée Royal de Jodoigne. Cette fermeture est effective et nous espérons pouvoir programmer sa réouverture au plus tôt en janvier 2021. Cette fermeture est, évidemment, liée au Covid-19 et vous vous doutez qu’il est impossible de respecter dans l’enceinte du bâtiment les mesures de sécurité (distanciation, port du masque)».

Le préfet d’ajouter: «Plusieurs personnes vont se demander pourquoi nous fermons avec certitude pour une période minimum de 8 mois. La raison est simple, nous ne pouvons maintenir l’outil en état de fonctionnement c’est-à-dire chauffer l’eau, la traiter, la faire inspecter, faire effectuer les analyses d’eau etc. pendant plusieurs mois dans l’attente d’une autorisation de réouverture, le tout sans aucune rentrée financière. En effet, chaque jour de l’année ce sont plusieurs dizaines de m3 d’eau chauffée et traitée… Je vous laisse imaginer le coût que cela peut engendrer.»

Avec le nombre d’utilisateurs, clubs, écoles, associations et privés qui utilisaient les lieux, inutile de préciser que la décision va faire beaucoup de malheureux.