Indochine a 40 ans mais ne viendra pas en Belgique

Indochine célébrera en 2021 ses 40 ans d’existence. Une belle longévité pour un groupe qui a sorti 13 albums studio et quantité de déclinaisons live.

Indochine a annoncé ce mardi lors d’une conférence de presse en direct du Stade de France les dates de sa tournée des stades à l’été 2021, le Central Tour… qui ne passera pas par Bruxelles, a annoncé Nikola Sirkis, le leader du groupe: «On a longtemps travaillé, visité et malheureusement constaté que le Stade Baudouin n’était pas adéquat et ne recevait pas dignement le public. Je vais me faire beaucoup d’ennemis mais je m’en fous. Beaucoup de cars seront organisés de la Belgique pour aller au concert de Lille. On soigne les prix des places, mais on soigne aussi le public»… Et de rappeler que Lille n’est qu’à une heure de Bruxelles. Avis aux fans belges, ce sera le 3 juillet à Lille, donc.

Les préventes seront ouvertes le 29 septembre.

Indochine a lâché aussi un nouveau single, Nos célébrations. Et annoncé la sortie d’une collection de singles remixés qui sortira en deux fois: le 28 août (2001-2021) et le 27 novembre (1981-2001). Et encore qu’un film sur le groupe est en préparation. A.Vt.