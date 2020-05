L'appel à projets participatifs de la Ville de Namur devrait être lancé mi-septembre

Pour cette première, 330 000€ seront consacrés à rendre "Namur encore plus belle ensemble".

Retardé par le Covid-19, l'appel à projets relevant du budget participatif de la Ville de Namur devrait être lancé mi-septembre, a indiqué mardi l'échevine de la Participation, Patricia Grandchamps (Écolo). Pour cette première, 330 000 euros seront consacrés à rendre "Namur encore plus belle ensemble".

La mise en place d'une dynamique participative est la priorité du programme stratégique transversal 2019-2024 de la commune. Elle doit permettre d'amener "une plus grande transparence et une meilleure appropriation des projets locaux".

Pour 2020, 330.000 euros ont été budgétisés pour les projets d'initiative citoyenne. Ils doivent concerner la transition écologique, l'amélioration du cadre de vie ou la cohésion sociale. Ceux qui réuniront plusieurs de ces aspects seront privilégiés. La création d'un potager collectif et celle d'un système de prêt de vélo aux plus défavorisés ont été citées en exemples.

Une réunion publique d'information devrait être organisée mi-septembre. Elle sera suivie d'une première réunion de travail. Les participants auront ensuite deux mois pour consolider leur dossier, tout en bénéficiant d'un accompagnement.

L'appel est ouvert aux groupements d'au moins trois citoyens âgés de minimum 16 ans. Les ASBL et coopératives sont aussi concernées. La sélection des projets sera réalisée par un jury d'experts et via un vote du public, qui auront chacun le même poids. Les citoyens namurois pourront voter en ligne, à l'espace citoyen ou dans les maisons de quartier.

Le processus a été développé en collaboration avec le Réseau Transition et la fondation Be Planet. Les deux facilitateurs accompagneront aussi les prochaines étapes.

"Nous comptons maintenant sur les Namurois et Namuroises afin de préparer les meilleurs dossiers pour rendre Namur encore plus belle ensemble", a conclu Patricia Grandchamps.