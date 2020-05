Le marché sera de retour ce samedi

La foire de Bastogne reprend ce samedi. 49 marchands seront là. 440 personnes sur le site maximum.

La traditionnelle foire aux camelots qui se déroule tous les quinze jours à Bastogne sera de retour ce samedi 30 mai. Comme le stipule la décision du gouvernement fédéral, il ne pourra accueillir que cinquante marchands. La Commune annonce ainsi la mise en place de différentes mesures sanitaires nécessaires: entrées et sorties strictement contrôlées, barrière pour assure la distanciation sociale, disposition pour l’hygiène des mains à l’entrée du marché et à chaque échoppe, la présence d’un adulte accompagné d’un enfant de moins de 18 ans vivant sous le même toit,.

L’entrée du marché se fera exclusivement par la rue des Récollets (côté Grand Rue) et la sortie est prévue au carrefour formé par la rue Sur les Bords d’Eau et la rue de la Fontaine, des entrées et sorties qui seront strictement surveillées avec la présence de maximum 440 personnes sur le site.

«Un marché traditionnel accueille entre 70 et 80 marchands selon le moment de l’année, explique le bourgmestre Benoît Lutgen. Ils seront 49 samedi. Nous avons donné la priorité aux produits de première nécessité, aux jardineries, aux producteurs locaux et aux fidèles qui sont présents tous les quinze jours.»

Le mayeur bastognard se félicite de ce retour: «C’était clairement une demande des clients, mais aussi des ambulants. J’en ai eu très souvent au téléphone. On a toutefois respecté les directives fédérales. Je pense toutefois que l’on aurait pu ouvrir plus tôt. Pourquoi ouvrir les grandes surfaces et pas les marchés? On a attendu le feu vert et ce n’est pas facile à organiser. Nous allons cependant tout mettre en œuvre avec l’échevine Françoise Georges et les équipes techniques pour proposer de se rendre sur le marché en toute sécurité. Cela nous permet de retrouver une forme de normalisation. Les magasins de Bastogne attendaient aussi ce retour du marché.»

Une dernière interrogation concerne le public grand-ducal. «Il traverse très souvent la frontière pour venir au marché à Bastogne, mais celle-ci est encore fermée. Cela pourrait toutefois encore évoluer jusqu’à samedi», conclut Benoît Lutgen.