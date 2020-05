Thorgan Hazard titulaire avec Dortmund face au Bayern, Axel Witsel sur le banc

Thorgan Hazard a été titularisé par Lucien Favre, l’entraîneur de Dortmund, pour le match au sommet face au Bayern Munich qui débute à 18h30.

De retour après une blessure musculaire, Axel Witsel débutera le ‘Klassiker’sur le banc.

Witsel avait manqué les deux duels face à Schalke 04 et Wolfsburg à cause d’une blessure musculaire.

Le Diable rouge avait repris l’entraînement collectif dimanche.

Hazard, de son côté, est en grande forme depuis la reprise de la Bundesliga avec un but et deux assists sur les deux derniers matches. Sorti sur blessure face à Wolfsburg, le défenseur allemand Mats Hummels sera bel et bien de la partie.

Au classement, Dortmund, deuxième, compte quatre points de retard sur le Bayern Munich. Les Borussen pourraient donc relancer la course au titre en cas de succès face aux Bavarois. Les deux formations restent sur deux victoires depuis la reprise du championnat le 16 mai dernier.