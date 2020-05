Coronavirus: De Lijn prévoit déjà un impact négatif de 35 millions d’euros

De Lijn prévoit un impact budgétaire négatif d’environ 35 millions d’euros d’ici fin août à cause de la crise du coronavirus.

Le nombre de voyageurs a fortement diminué en raison des mesures de confinement et l’entreprise de transport public flamande a été confrontée à des coûts supplémentaires, a-t-elle indiqué mardi lors de la présentation de ses résultats annuels.

Selon ses calculs, De Lijn prévoit un impact budgétaire négatif d’environ 35 millions d’euros jusqu’à la fin du mois d’août à cause de la crise. «C’est un trou important dans notre budget qui menace d’être plus important à cause de la lente reprise du nombre de voyageurs entre autres», ajoute l’administrateur délégué de l’entreprise publique Roger Kesteloot.

De Lijn fera des prévisions pour l’ensemble de l’année après la fin du mois d’août.

L’entreprise publique s’attend par ailleurs à une intervention du gouvernement flamand. «Ces coûts ont été réalisés à la demande du gouvernement flamand pour endosser notre responsabilité sociale», souligne le président Marc Descheemaecker.