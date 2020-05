La Louvière: du parking gratuit pour soutenir le commerce

Les deux premières heures de stationnement seront gratuites en zone payante.

Le commerce louviérois de centre-ville souffre depuis des années et la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus en a remis une couche. Pour éviter le naufrage, ils ont plus que jamais besoin du soutien des habitants et des pouvoirs publics.

C’est dans cette optique que la Ville de La Louvière a pris plusieurs mesures. Après la levée de certaines taxes et le lancement d’une campagne d’affichage, la Ville propose dès maintenant deux heures gratuites à chaque visiteur voulant se stationner en zone payante et ce, jusqu’à la fin du mois de septembre.

Pour en bénéficier, il ne suffit pas de sortir un disque de stationnement. La personne souhaitant se stationner dans la zone payante encodera sa plaque d’immatriculation à l’horodateur le plus proche ou via l’application 4411. Deux heures lui seront ainsi offertes.

Le «cadeau» n’est valable qu’une fois par jour. Concrètement, il sera donc possible de stationner maximum 4 heures en zone rouge à condition de payer 2 heures et il sera possible de stationner maximum 5 heures en zone verte à condition de payer 3 heures.

Tout dépassement des deux heures sera facturé au tarif habituel. Enfin, il est à noter que jusqu’à la fin du mois de septembre, les emplacements «Shop & Go», qui octroient 30 minutes de parkings gratuits, redeviendront des emplacements classiques.