Le débrief du jour: Sciensano pointé du doigt | La fin du congé de maternité raboté | Un milliard de plus face à la crise

1. L’institut scientifique de Santé publique taclé par les Académiciens

La gestion du confinement et du déconfinement a fait l’objet de «décisions arbitraires et opaques prises par l’institut scientifique de Santé publique (NDLR: Sciensano)», dénoncent L’Académie royale de médecine (ARMB) et l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts (ARB).

2. Congé maternité raboté, c’est terminé

Les mamans écartées de leur travail avant l’accouchement pouvaient perdre jusqu’à six semaines de congé postnatal. Ce ne sera plus le cas.

3. Un milliard de plus pour faire face au Covid-19

Le gouvernement avait déjà débloqué un milliard d’euros au début de la crise, dont pas moins de 833 millions ont servi à l’achat de matériel de protection sanitaire et de médicaments par le seul SPF Santé. Un nouveau milliard est débloqué.

4. Élections fédérales, un an après

Les élections se sont déroulées le 26 mai 2019. Un an plus tard, les Belges attendent toujours un gouvernement fédéral majoritaire. Le nouveau casting des présidents de partis rendra-t-il la tâche plus aisée? Rien n’est moins sûr.

5. SNCB: les navetteurs veulent être (en partie) remboursés

La SNCB doit rembourser les navetteurs ou prolonger les abonnements de train et de parking, réclament ce mardi les associations de voyageurs TreinTramBus et Navetteurs.be, ainsi que l’organisation de défense des consommateurs Test Achats. De nombreux voyageurs n’ont en effet pas pu se déplacer ces dernières semaines en raison des mesures de lutte contre le Covid-19. Les associations demandent également le retour des trains P, qui circulent aux heures de pointe.

