Le feu sur le parking du Brico Stock, à Mouscron

Mardi, vers 14 h, les pompiers hurlus ont été appelés pour un feu de broussailles sur le parking du Brico Stock à l’angle de la rue Saint-Achaire et de la route Express. On ignore l’origine de cet incendie qui a été combattu avec d’autant plus de vigilance de la part des hommes du feu que le foyer était relativement proche du magasin.