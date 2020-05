Le ténor italien Andrea Bocelli infecté par le coronavirus mais guéri

Le ténor italien Andrea Bocelli révèle mardi qu’il a été testé positif au coronavirus en mars mais est depuis totalement guéri.

L’artiste de 61 ans précise que son épouse et leurs deux enfants ont également contracté le virus mais qu’aucun d’eux n’a été sérieusement malade. «À peine un peu de fièvre, 37,2 ou 37,3 et encore…», a-t-il expliqué à l’agence de presse ANSA.

«J’ai fait un test d’écouvillonnage et j’ai vu que j’étais positif. Et honnêtement, quand j’ai découvert cela, c’était le 10 mars, j’ai plongé dans la piscine parce qu’en fait, je me sentais bien», a-t-il raconté.

Selon son porte-parole, le ténor a passé un nouveau test fin mars, lequel s’est révélé négatif.