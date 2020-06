VIDÉO | Tom Jones fête ses 80 ans: quelle est votre chanson préférée?

Ce dimanche, le chanteur Tom Jones souffle ses 80 bougies. L’occasion de se remémorer ses plus grands tubes.

Né le 7 juin 1940 dans une petite ville du Pays de Galles, Thomas John Woodward débute sa carrière en chantant dans des pubs et clubs privés.

Repéré par un agent en 1963, il adopte le nom de scène de Tom Jones, en référence au héros d’un film sorti cette année-là. S’enchaînent alors les tubes et les succès comme «It’s Not Unusual», «She’s a Lady» ou encore «What’s New Pussycat?».

Après un passage au second plan dans les années 80 et 90, le chanteur britannique connaît un regain de popularité au début des années 2000 avec le tube «Sex Bomb».

Anobli par la reine Élisabeth II en 2005 pour services rendus à la musique, Tom Jones a également connu une carrière d’acteur avec des apparitions sur grand et petit écran, que ce soit dans «Le Prince de Bel-Air», «Mars Attacks!» ou «Les Simpson».

Ces dernières années, il a mis ses talents au service de la nouvelle génération en enfilant le costume de coach dans l’édition britannique de «The Voice», où il fait figure de coach historique depuis le lancement de l’émission en 2012.

Pour ses 80 ans, nous vous proposons de voter pour vos trois chansons préférées.