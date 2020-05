«Dead to Me», «Upload», «Watchmen», «The Other Lamb», «Go Karts»: voici nos 5 choix streaming & VOD du 27 mai

Le mercredi, c’est (provisoirement) le jour de notre sélection streaming & VOD. Avec, ce 27 mai, un deuil difficile, des âmes téléchargées, un flic traumatisé ou encore des kartings australiens. Notre «team cinéma» (la seule, la vraie) reste mobilisée pour vous dire ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

1 Dead to me

Netflix (2 saisons) Série de Liz Feldman. Avec Christina Applegate et Linda Cardinelli. 2 saisons (20 épisodes de 30 minutes).

Ce que ça raconte

Une femme endeuillée par la disparition de son mari rencontre, dans un groupe de soutien, une amie providentielle. Et un rien envahissante.

Ce qu’on en pense

Un show de 2 saisons drôles, bien écrites, rehaussées de personnages hauts en couleur, et qui n’oublie pas de parler de l’essentiel: le deuil, la culpabilité et le besoin de reconnaissance. la vie après la mort, en somme.

2 Upload

Amazon Prime Video (1 saison) Série de Greg Daniels. Avec Robbie Amell, Andy Allo et Allegra Edwards (10 épisodes de 24 à 48 minutes).

Ce que ça raconte

Dans un futur plus ou moins proche où il est possible de prolonger la vie des êtres disparus dans un monde virtue, Nathan, jeune et beau patron d’une start-up, est «uploadé» après un accident de voiture mortel. La belle mort?

Ce qu’on en pense

Une série qui a des accents de Black Mirror, mais qui développe une vraie réflexion, cocasse et maligne, autour de la notion même de vie. Une sacrée belle réussite.

3 Watchmen

Be à la Demande (1 saison) Série de Damon Lindelof. Avec Regina King, Jean Smart et Don Johnson (9 épisodes de 52 à 67 minutes).

Ce que ça raconte

L’histoire se déroule à une époque qui semble proche de la nôtre, aux États-Unis. Les super-héros y sont hors-la-loi et les forces de l’ordre officielles travaillent masquées. Angela Abar mène l’enquête sur cette malveillante faction.

Ce qu’on en pense

Inspirée de la célèbre BD des années 80 d’Alan Moore et Dave Gibbons et réalisée par Damon Lindelof (Lost, The Leftovers), Watchmen est une série aussi intrigante que prenante. Fidèle à l’œuvre originale tout en se démarquant.

4 The Other Lamb

VOD Thriller d’épouvante de Malgorzata Szumowska. Avec Michiel Huisman, Raffey Cassidy et Denise Gough. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Alors qu’elle est sur le point de participer à un rituel essentiel pour sa communauté, Selah prend conscience de l’emprise malsaine de leur mentor, Shepherd.

Ce qu’on en pense

Une variante contemplative du Village dans laquelle une gamine devient femme, entre visions d’horreur et panoramas splendides. Pour ceux qui aiment l’agneau saignant.

5 Go Karts

Netflix Comédie d’action d’Owen Trevor. Avec William Lodder, Anastasia Bampos. Frances O’Connor, Richard Roxburg et Darius Amarfio Jefferson. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Un ado mal dans sa peau débarque dans une petite ville où il se fait de nouveaux amis et une réputation dans le milieu du karting.

Ce qu’on en pense

Une trajectoire assez prévisible pour un film destiné aux plus jeunes et qui joue habilement, et de l’humour, et de la corde sensible.

