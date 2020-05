Philippe Liard tout proche d’un retour à l’AFC Tubize

Le Français rechaussera les crampons, six mois après avoir mis fin à sa carrière de joueur au RWDM.

La tentation était trop grande, Philippe Liard a décidé de relever un nouveau défi en tant que joueur. L’information n’est pas encore officielle, mais elle devrait l’être dans le courant de la soirée. Le milieu de terrain avait annoncé en janvier dernier qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur pour devenir T2 à Renaix, alors qu’il portait encore les couleurs du RWDM. Quelques mois plus tard, il s’apprête à rechausser les crampons pour le compte de l’AFC Tubize, en D2 Amateurs. Le Français s’occupera très probablement aussi d’encadrer un groupe d’une dizaine de jeunes destinés à rejoindre l’équipe première à moyen terme.

Il s’agit là aussi d’un retour, puisque l’ancien Lillois avait défendu la vareuse sang et or de 2012 à 2016. C’est l’arrivée de la nouvelle direction et le défi sportif qui l’ont convaincu de signer dans le Brabant wallon… pour le plus grand plaisir des supporters locaux.

Quelques petits détails doivent encore être réglés, mais ce n’est plus qu’une question de temps avant que son arrivée soit dévoilée par la direction tubizienne.