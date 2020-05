Ne dites plus «fake news» mais…: 10 mots pour remplacer 10 anglicismes

Ceci n’est pas une fake news, pardon une information fallacieuse. 10 termes officiels arrivent pour remplacer 10 anglicismes.

Spoiler. Fake news. Podcast. Ou encore timelapse. Les anglicismes sont omniprésents dans nos conversations, en ligne, sur les réseaux sociaux. La presse ne fait pas exception à la règle. Combien de fois fait-elle référence aux fake news chers au président Trump?

En France, la Commission d’enrichissement de la langue française lutte contre le phénomène. Même si le combat est (quasi) perdu d’avance, elle ne rend pas les armes. À intervalles réguliers, elle publie dans les colonnes du Journal officiel de la République française des listes de termes censés remplacer les anglicismes en vogue.

C’est ainsi que le site officiel France Terme rassemble «plus de 8000 termes pour nommer en français les réalités nouvelles et les innovations scientifiques et techniques.»

Parmi eux, le célèbre courriel publié au Journal officiel du 20 juin 2003 à l’heure de désigner ce «document informatisé qu’un utilisateur saisit, envoie ou consulte en différé par l’intermédiaire d’un réseau.»

17 ans après son intronisation, force est de constater que courriel n’a pas éradiqué l’email hérité tout droit de l’anglais.

Peu importe, la lutte continue plus que jamais pour la Commission qui vient de publier de nouvelles recommandations le 23 mai 2020.

Voici notre sélection de 10 de ces nouvelles recommandations:

- Auto-tune / autotune = ajustement automatique d’intonation - Chick lit / chick littérature = romance urbaine - Clickbait = piège à clics - Deep fake, deepfake = infox vidéo, vidéotox - Fake news = information fallacieuse - Extended play / EP = minialbum, mini-album - Mapping, video mapping = fresque vidéo - Podcast = audio à la demande - Spoil = divulgâcher - Time-lapse / timelapse = hyperaccéléré

Bref, dans le langage courant, ne dites plus: «Tu m’as spoilé la fin de La Casa de papel, tu m’as dit qui allait mourir fin de saison!»

Mais: «Tu m’as divulgâché la fin de La Casa de papel, tu m’as dit qui allait mourir fin de saison!»

Ou encore: «Ce podcast explique que Mariah Carey chante mal en concert sans l’aide d’auto-tune.» Sera remplacé par: «Cet audio à la demande explique que Mariah Carey chante mal en concert sans l’aide de l’ajustement automatique d’intonation.»

La technique du mot-valise

S’il est facile de se moquer de certains termes de remplacement proposés, il est loin d’être évident de les assembler et de les sélectionner. La fusion et la contraction de deux est une des pistes les plus évidentes. Exemple: courriel, qui fusionne contracte les mots courrier et électronique. Courriel est un mot-valise, tout comme divulgâcher pour remplacer spoil/spoiler. C’est le mariage des mots divulguer et gâcher.