Toute de bois et d’éléments historiques: la gare maritime de Tour & Taxis rénovée et réinventée

280m de long, 140m de large et 24 de haut: l’ancienne gare maritime de Tour & Taxis est désormais un espace de travail, de shopping et de loisirs. Les premiers occupants y sont déjà installés.

La transformation de la gare maritime de Tour & Taxis à Bruxelles en un espace couvert de travail, de shopping et de loisirs a été dévoilée mardi matin.

Cette ancienne gare, en service jusque dans les années 80, s’étend sur 280m de long, 140m de largeur et 24 m de haut. Cette structure datant du début du XXe siècle abrite dorénavant 12 blocs en bois dédiés à des espaces de travail et des commerces. Le lieu accueille déjà aujourd’hui ses premiers locataires, parmi lesquels Accenture, Publicis, Collibra et Spaces.

Des jardins dans la halle centrale. Photo News Les différents espaces s’articulent autour d’une grande halle centrale ouverte qui est composée de jardins. Cette dernière a été pensée pour organiser des événements grand public. Le projet a été porté par le développeur immobilier Extensa en collaboration avec le bureau d’architecture Neutelings Riedijk Architecten.

La rénovation a été voulue exemplaire en matière de durabilité. La plupart des éléments historiques ont été rénovés ou réutilisés, les nouveaux blocs de construction sont en bois.

La plus grande installation solaire depuis 2013

17.000m2 de panneaux solaires. Photo News 17,000 m2 de panneaux solaires occupent la toiture, ce qui représente le plus grand espace solaire installé en Belgique depuis 2013. Ce sont au total 9.750 panneaux solaires qui vont produire 3 millions de kWh d’électricité verte par an.

«Après l’arrêt en 2013 de certaines subventions, il y a eu beaucoup de sociétés dans l’énergie solaire qui ont fait faillite et cela a pris plusieurs années pour le secteur pour revenir», explique Maarten Michielssens, CEO de l’entreprise EnergyVision qui a installé les panneaux solaires. «Dans le passé, la plupart de l’électricité était injectée dans le réseau. Maintenant, 98% de la production est consommée sur place, ce qui évite de perturber le réseau... On a aussi installé nos panneaux en orientation est-ouest pour avoir de l’énergie pendant les heures de travail. On reste branché au réseau, ce qui nous permet d’avoir par exemple d’avoir de l’électricité traditionnelle la nuit».