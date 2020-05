Coronavirus | Un nouveau milliard d’euros pour faire face à l’urgence de la crise

Covid-19: le gouvernement avait déjà débloqué un milliard d’euros au début de la crise, dont pas moins de 833 millions ont servi à l’achat de matériel de protection sanitaire et de médicaments par le seul SPF Santé. Un nouveau milliard est débloqué.

La commission des Finances de la Chambre a approuvé ce mardi, à l’unanimité moins l’abstention du PTB, le projet de loi qui couvre les crédits fédéraux pour avril, mai et juin. Le texte accorde un milliard d’euros à la provision interdépartementale afin de faire face aux dépenses urgentes de la crise. Une grande partie sera affectée aux dépenses sanitaires, a indiqué le ministre du Budget, David Clarinval.

Le gouvernement avait déjà débloqué un milliard d’euros au début de la crise, dont pas moins de 833 millions ont servi à l’achat de matériel de protection sanitaire (masques, vêtements, lunettes, etc.) et de médicaments par le seul SPF Santé.

Un nouveau milliard est débloqué, dont quelque 200 millions déjà affectés pour des dépenses en matière de santé: 157 millions d’aide de première ligne pour les hôpitaux, 25 millions pour les soins psychiatriques et 20 millions pour une unité de vaccins.

Le ministre n’a pas caché l’étendue du défi pour les finances publiques que constitue la crise. Le déficit public ira au-delà des 20 milliards d’euros, a-t-il averti. Au total, le fédéral et les entités fédérées ont déjà dépensé 13 milliards d’euros pour faire face à la pandémie, d’autres dépenses seront encore consenties et une baisse significative des recettes est attendue.

Chez les libéraux, le ton était mardi à la mise en garde devant la situation des finances publiques. Le gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès a reçu la confiance du parlement mais la constitution d’un gouvernement «de plein exercice» est toujours en souffrance. Le MR redoute que les partis extérieurs au gouvernement se pressent surtout pour voter des propositions de loi qui coûtent, en laissant à l’exécutif le soin de veiller aux finances de l’État.

«Tant qu’il n’y aura pas un gouvernement qui maîtrise les choses, tout et n’importe quoi peut passer avec des majorités alternatives. On ne gère plus l’État, on se contente de voter chaque semaine des dépenses», a regretté le chef de groupe MR, Benoît Piedboeuf.

«L’argent qu’on dépense, il faudra le récupérer quelque part», a averti André Leysen (Open Vld) qui n’a pas caché sa «honte» devant le travail parlementaire. «On ne peut plus accepter cette solidarité aveugle. On doit faire preuve d’une solidarité réfléchie».