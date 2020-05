INFOGRAPHIES| Coronavirus: plus qu’un seul patient en soins intensifs en Brabant wallon

Il n’y a plus qu’un seul patient soigné du coronavirus dans une unité de soins intensifs du Brabant wallon, a annoncé Sciensano.

Le nombre de personnes hospitalisées en Brabant wallon pour une contamination au Covid-19 a encore diminué d’une unité ce lundi, a annoncé Sciensano, ce mardi.

Ce lundi, dix personnes étaient hospitalisées dans une unité Covid du Brabant wallon. C’est une de moins que la veille.

L’institut de santé publique n’avait plus annoncé de chiffres aussi bas pour la jeune province depuis le 17 mars.

Un seul patient est en soins intensifs. C’est un de moins que la veille. C’est aussi le chiffre le plus bas depuis que Sciensano diffuse ses statistiques (le 15 mars).

Un patient a été autorisé à quitter l’hôpital après une amélioration de sa santé. Aucun nouveau patient n’a été admis dans un hôpital du Brabant wallon, ce dimanche.

Deux semaines à moins de sept nouveaux cas par jour

Sciensano a également annoncé cinq nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon, lors de son point presse quotidien, ce mardi.

1 418 cas avérés de Covid-19 ont été observés à ce jour en Brabant wallon.

Cela fait maintenant deux semaines qu’il y a sept ou moins de nouveaux cas quotidiens.

Depuis le 28 avril, le nombre de nouveaux cas quotidiens est resté, à une exception près, sous les 12 unités.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. On ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon. On ne peut donc pas tirer de conclusion à propos de la propagation réelle du virus en fonction de ces statistiques.

Braine-l’Alleud est la commune plus touchée. La commune la plus peuplée de la Jeune Province compte 159 cas avérés. Tubize, 146 cas, Wavre, 124 cas et Nivelles, 116 (+2), suivent.

Ramillies est la commune la moins touchée avec 8 cas avérés.

59,5 cas pour 10 000 habitants à Rebecq

Avec un nouveau cas annoncé ce mardi, Rebecq est toujours la commune où le Covid-19 est le plus présent, avec 59,5 cas pour 10 000 habitants. Tubize (54,5), Ittre (50,4), Hélécine (49,3) et Genappe (48,8) suivent.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 9 334 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.