Coronavirus | Nouveau bilan en Belgique: 39 nouvelles hospitalisations et 23 décès supplémentaires

Covid-19: de nouveaux chiffres ont été communiqués sur la propagation de l’épidémie du coronavirus en Belgique. On fait le point.

Les hôpitaux accueillent 1.302 patients contaminés par le coronavirus, selon les données publiées ce mardi par le SPF Santé publique et Sciensano. Il s’agit d’une très légère diminution, de quatre unités, par rapport à la veille.

Les soins intensifs soignent eux 249 malades, soit deux patients de moins en 24 heures.

Lors des 24 dernières heures, 39 patients ont été hospitalisés et 23 ont été autorisés à quitter l’hôpital. Une assistance respiratoire était nécessaire pour 129 malades et 13 avaient besoin d’une ECMO, soit une oxygénation par membrane extracorporelle.

Dix pour cent des nouvelles admissions concernaient un patient issu «d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée», relève Sciensano.

Par ailleurs, 198 nouveaux cas ont été rapportés ce lundi, ce qui porte le total à 57.455 contaminations depuis la mi-mars. Parmi les nouveaux diagnostics, 47% résidaient en Flandre, 45% en Wallonie et 8% à Bruxelles. Vingt-six des nouvelles contaminations ont été détectées en maisons de repos, ce qui porte le total d’infections confirmées dans ces établissements à 9.673.

Ces données ne reflètent toutefois pas la propagation réelle du virus, l’ensemble de la population n’étant pas testée.

En outre, 85 cas déclarés positifs ont été retirés car il s’agissait de résultats à un test sérologique, qui détecte la présence d’anticorps et informe dès lors sur une contamination passée. Le bilan porte, lui, sur les tests PCR, qui détectent les nouvelles infections.

Depuis début mars, 473.894 tests ont été effectués par les laboratoires et, depuis le 10 avril, 321.553 dépistages ont été menés par la plateforme nationale en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

La Belgique déplore 9.334 décès, dont 23 ont été rapportés dans les 24 dernières heures. Un défunt a été retiré à la suite de corrections, précise Sciensano. Seize des derniers décès notifiés ont eu lieu à l’hôpital et sept en maisons de repos.

Au total, 70% des personnes qui ont succombé au Covid-19 se trouvaient à l’hôpital et 30% ont perdu la vie dans une maison de repos.

Voici les principaux chiffres communiqués ce mardi:

Hier, le bilanfaisait état de 32 décès supplémentaires et 27 nouvelles hospitalisations.