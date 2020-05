Cinq ans de prison pour sept plantations de cannabis

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné à cinq ans de prison ferme le dirigeant d’une association de malfaiteurs, qui avait installé au moins sept plantations de cannabis en région liégeoise. Quinze autres personnes, des lieutenants du principal prévenu ou des personnes impliquées dans la culture des plantations, ont également été condamnées.

Les faits avaient été découverts en 2017 à l’issue d’une enquête basée notamment sur des écoutes téléphoniques, la surveillance des lieux et le repérage de sources de chaleur importantes à l’aide de caméras ou de systèmes de détection thermiques. Au moins sept lieux abritant des cultures de cannabis avaient été identifiés.

L’enquête avait démontré que des propriétaires d’immeubles particuliers avaient été approchés pour mettre à disposition leur bien contre une rémunération importante. Entre septembre 2015 et février 2017, des cultures avaient ainsi été installées à Huy, Engis, Herstal, Chênée, Grivegnée et Grâce-Hollogne. Elles comptaient entre 9 et 700 plants de cannabis. Certaines récoltes avaient permis de rapporter jusqu’à 35 000€.

Dix-huit prévenus (dont un est décédé depuis) avaient été renvoyés devant la justice pour la culture de cannabis, la vente et l’importation de produits stupéfiants.

Le tribunal a prononcé une peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre du principal prévenu. Deux de ses lieutenants ont été condamnés à des peines de 40 mois et 2 ans de prison. Un troisième a été acquitté tandis qu’un quatrième, considéré comme une «petite main», a bénéficié de la suspension du prononcé.

Douze propriétaires d’immeubles ont été condamnés à des peines allant de 12 à 20 mois de prison, parfois avec sursis, ou à des peines de travail (de 120 à 200 heures).