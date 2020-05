Grand-Duché: les terrasses des bars et restaurants rouvrent mercredi

Au Grand-Duché, les terrasses des bars et restaurants seront rouvertes dés mercredi. Et les salles de fitness vendredi.

Au Grand-Duché, le conseil de gouvernement, l’équivalent de notre conseil national de sécurité, a informé la population, lundi en fin de journée, des nouvelles mesures d’application dans les jours à venir.

Mesure attendue et annoncée: les restaurants et cafés vont rouvrir leurs portes, dès mercredi si l’établissement a une terrasse, et dès vendredi pour les autres, jusqu’à minuit.

Avec des aménagements: les clients, au nombre de quatre maximum par table, devront tous pouvoir se tenir assis. Les tables seront distantes de 1,5 m les unes des autres et quand cela ne sera pas possible, une séparation, en plexiglas par exemple, devra être installée. Les serveurs porteront des masques, les clients aussi quand ils se lèveront ou passeront commande.

Les salles de fitness rouvrent vendredi

À partir de ce vendredi, les rassemblements cultuels et civils (enterrement, mariage), culturels et sportifs (y compris le sport en salle et les piscines) pourront avoir lieu, sous réserve que la distance de sécurité de deux mètres soit respectée. Il faudra réserver au préalable, car les places devront être attribuées.

Les salles de fitness pourront aussi rouvrir vendredi. La seule condition étant de respecter la distanciation sociale.

Toutes les restrictions ne seront toutefois pas levées, «ce ne serait pas responsable », a expliqué le Premier ministre. C’est pourquoi les centres de wellness, les aires de jeux (les enfants ayant du mal à respecter les gestes barrières), les foires et les salons demeurent fermés.

Statu quo aussi en ce qui concerne les réunions au sein d’une même maison: toujours pas plus de six personnes étrangères au foyer.

Au Grand-Duché, il n’y a eu qu’un seul cas infecté détecté dimanche. Seules quatre personnes se trouvent encore en soins intensifs. Ces chiffres en net recul et les études de modélisation permettent, a expliqué Xavier Bettel, d’envisager de nouvelles mesures, à la condition expresse que les règles de distanciation et les gestes barrières soient respectés scrupuleusement.