Comment les chiffres de mortalité montrent l’évolution de l’ampleur du virus à travers la Belgique

Toutes les provinces belges n’ont pas été touchées avec la même intensité ni à partir du même moment, par la surmortalié qui a connu son apogée le vendredi 10 avril. Retour en plusieurs dates clefs.

Plus de 9 300 personnes sont décédées en Belgique à cause du coronavirus. Mis en ligne par Statbel, l’office belge de statistiques, les données relatives à la mortalité et même surmortalité permettent d’avoir une vision rétrospective sur ces semaines où la Belgique, confinée, a retenu son souffle. Il s’agit des données reprenant les décès quotidiens, toutes causes confondues mais ces statistiques permettent de faire ressortir des dates clefs.

1. Vendredi 20 mars

Cela fait deux jours que la Belgique est totalement confinée. Dans le Hainaut, la courbe des décès prend son envol. Le premier. Ce vendredi 20 mars, 65 décès sont notifiés. Une augmentation de plus de 60% par rapport aux décès de 2019. La courbe chute durant le week-end, avant de remonter, un peu plus haut, dès le lundi. Cette évolution en dents de scie va se poursuivre durant plusieurs semaines. A chaque fois, le nombre de décès quotidiens va augmenter. Jusqu’à atteindre 92 décès le jeudi 2 avril. Avant de descendre, lentement.

2. Samedi 21 mars

En région bruxelloise, la courbe a commencé à s’élever le samedi 21 mars. Elle ne va cesser de s’élever jusqu’à culminer le 7 avril, avec 85 décès ce jour-là. La courbe ne reviendra dans des «proportions normales» qu’à partir du 4 mai.

Du côté de la province de Flandre occidentale, les premières crêtes apparaissent. Les décès vont culminer à 78, le vendredi 10 avril.

3. Lundi 23 mars

Ce lundi, la province de Liège bascule. Ce lundi 23 mars, le nombre de décès connaît une augmentation de 112%, entre 2019 et 2020. La progression est vertigineuse. Un premier plateau est atteint, jusqu’au 27 mars. Le samedi 28 mars, nouveau pic.: 71 morts sont dénombrés, contre 30 en 2019, à la même date. Le lundi 6 avril, légère chute mais la courbe bondit dès le lendemain: 67 puis 78 décès notifiés le 9 avril. Après cette date, la courbe entamera une très lente descente.

4. Mercredi 25 mars

Sur cette seule journée, ce ne sont pas moins de 4 provinces qui voient bondir leur sumortalité: Anvers, le Brabant flamand et le Limbourg, côté néerlandophone et la province de Luxembourg dans le sud du pays.

5. Jeudi 26 mars

La province de Namur connaît un premier pic le 26 mars avec 28 décès. Et comme pour d’autres provinces, l’évolution se fait en dents de scie, mais toujours en progression vers le haut. 41 morts sont dénombrés le jeudi 9 avril.

6. Mardi 31 mars

La province de Flandre orientale dénombre 60 décès le mardi 31 mars. Elle ne redescendra pas en dessous, jusqu’au 23 avril. Enregistrant jusqu’à 82 morts le vendredi 10 avril.

7. Dimanche 5 avril

Déjà sous tension les jours précédents, l’indicateur du nombre de morts en Brabant wallon décolle le dimanche 5 avril. Il cumulera à 21 décès, le 12 et le 16 avril.