Amazon Prime Video contre-attaque avec 5 séries d’enfer

Basé sur le livre La saison des feux de Celeste Ng, la série Little Fires Everywhere met en scène l’affrontement de deux mères de famille d’une banlieue chic. Hulu

De nouvelles arrivées dopent enfin le catalogue du concurrent de Netflix.

C’est une bouffée d’air frais dans un catalogue trop statique. Bonus de l’abonnement Amazon Prime, le service de streaming Amazon Prime Video accueille une belle sélection de nouvelles séries.

Loin de certains produits (trop) formatés de Netflix, ces programmes osent sortir des sentiers battus et prendre des risques.

Découvrez ci-dessous notre sélection de 5 séries d’enfer disponibles exclusivement sur Amazon Prime Video.

1. Little Fires Everywhere

Amazon Prime Video. Drame, États-Unis, 2020. Avec Reese Witherspoon, Kerry Washington, Rosemarie DeWitt. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. C’est une aubaine providentielle. Contre un loyer modeste, Mia Warren (Kerry Washington) s’installe avec sa fille dans une maison confortable. Mère de famille aisée, la propriétaire Elena Richardson (Resse Witherspoon) découvre au compte-gouttes que sa locataire trop parfaite cache un passé trouble.

Notre avis. Sensation du moment sur Amazon Prime Video, Little Fires Everywhere s’inscrit dans la lignée de Big Little Lies, déjà produit par Reese Witherspoon. Entre mensonges, trahisons et manipulations, cet affrontement entre deux mères de famille est tendu et nerveux.

2. Les Envoyés d’Ailleurs

Amazon Prime Video. Comédie dramatique, États-Unis, 2020. Avec Jason Segel, Andre Benjamin, Eve Lindley. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. À Philadelphie, le mystérieux Jejune Institute orchestre un jeu social à l’échelle de la ville. Quatre citoyens que tout oppose sont poussés à collaborer à l’heure de collecter les indices et assembler le puzzle. Leurs découvertes dépassent largement le cadre du jeu de piste.

Notre avis. Inspiré d’une expérience réelle menée à San Francisco entre 2008 et 2011, Les Envoyés d’Ailleurs est une odyssée poétique digne du Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Le deuxième épisode fait d’ailleurs référence au film de Jean-Pierre Jeunet. C’est frais, lunaire, aérien, décalé.

3. Homecoming (saison 2)

Amazon Prime Video. Drame, États-Unis, 2018-2020. Avec Janelle Monae, Chris Cooper, Stephan James. 2 saisons, 17 épisodes.

Le résumé. Un lac. Une barque à la dérive. C’est dans ce contexte que se réveille soudainement une jeune femme (Janelle Moane) amnésique. Elle ne se souvient même pas de son prénom. Son enquête laborieuse l’emmène sur la piste d’une étrange société au service de l’armée américaine.

Notre avis. La deuxième saison de Homecoming fait quasiment table rase de la première. Seuls subsistent une poignée de personnages et Geist Group, cette société qui trafique la mémoire des soldats traumatisés. L’intrigue est plus percutante, moins sinueuse.

4. Upload

Amazon Prime Video. Comédie, États-Unis, 2020. Avec Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. Juste avant de mourir, Nathan (Robbie Amell) accepte que sa conscience soit transférée dans le monde virtuel d’Upload. Employée du service client, Nora (Andy Allo) suit en ligne ses premiers pas. Une relation unique se tisse progressivement entre ces deux âmes égarées.

Notre avis. Père de la version américaine de The Office, Greg Daniels n’a rien perdu de son humour mordant et décalé. Le créateur de Upload s’en donne à cœur à l’heure de se moquer des dérives des nouvelles technologies, de l’intelligence artificielle aux véhicules autonomes.

5. Tales from the Loop

Amazon Prime Video. Science-fiction, États-Unis, 2020. Avec Rebecca Hall, Paul Schneider, Duncan Joiner. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. Une petite ville isolée abrite dans un complexe souterrain une mystérieuse machine baptisée le Loop. La rumeur affirme qu’elle serait en mesure de résoudre les mystères de l’univers. Ceux qui s’en approchent en reviennent profondément bouleversés.

Notre avis. L’évolution de Tales from the Loop est étonnante. Livre d’illustrations artistiques, jeu de rôle, série et bientôt jeu de société, le cheminement de l’œuvre du Suédois Simon Stalenhag est fascinant. Rythmée par la musique de Philip Glass, la série est un écrin de contemplation et de réflexion sur le deuil, l’enfance, la solitude…