Le confinement permet à la police de mieux surveiller la vente de drogues en rue

La lutte contre la vente de stupéfiants en rue s’est en effet renforcée ces dernières semaines dans la cité hutoise.

Un homme a été interpellé mercredi pour vente de stupéfiants à Huy, a indiqué lundi la zone de police de Huy. Cette interpellation est la treizième du genre rien que pour le mois de mai.

«Le contexte nous permet d’être présents sur le terrain de manière plus soutenue pour ce genre de criminalité. Avec le confinement, les interventions liées par exemple à des bagarres sont en nette diminution. La chasse au trafic de rue s’est donc intensifiée et nous avons plus d’agents affectés à la surveillance de ces comportements suspects», explique le commissaire Bernard Degrange.

Mercredi vers 15h00, une patrouille de la zone de police de Huy a remarqué qu’une vente de stupéfiants se déroulait rue Entre Deux Portes. Pris en flagrant délit, le vendeur et l’acheteur ont été interpellés et privés de liberté. Le vendeur, un trentenaire, avait en sa possession de la cocaïne, de l’héroïne et une somme d’argent assez conséquente. Faisant déjà l’objet d’une libération sous conditions, il a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. L’acheteur a quant à lui été relâché.

Ce dealer est la treizième personne interpellée au mois de mai par la police hutoise pour vente de stupéfiants. Sur les 13 interpellations, un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de sept personnes.