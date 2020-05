PHOTOS | Plages, piscines, restaurants et salons de tatouages: l’Europe se déconfine toujours plus

À l’inverse de l’Amérique latine qui lutte pour faire appliquer les gestes barrières, l’Europe poursuit son déconfinement après des semaines de paralysie.

Entre l’Espagne qui retrouve ses plages et l’Italie qui rouvre ses piscines, l’Europe, très touchée par la pandémie de coronavirus, s’offre une nouvelle bouffée d’air à partir de ce lundi.

Jusqu’alors soumis à une des quarantaines les plus strictes au monde, les Madrilènes et les Barcelonais profitent désormais d’un premier allégement des mesures de confinement avec la réouverture des terrasses et des espaces verts.

Également meurtrie dans sa chair par le virus, l’Italie poursuit aussi son déconfinement progressif. Une semaine après les restaurants, ce sont désormais les salles de sports et les piscines qui sont autorisées à ouvrir leurs portes.

Comme en Grèce, ce lundi marque la réouverture de la plupart des restaurants (mais pas les bars) en Allemagne. L’Allemagne où la culture reprend peu à peu ses droits avec la tenue d’un opéra à Wiesbaden, par exemple.

Un peu plus «déconfinés» encore, plusieurs pays d’Europe de l’Est autorisent la réouverture des restaurants, bars, hôtels, zoos, piscines et… tatoueurs, comme en République tchèque.

Reste l’Islande où les noctambules attendent avec impatience le soir car les discothèques sont autorisées à rouvrir, un rare privilège en Europe.