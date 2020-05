Sodexo abandonne les éco-chèques en papier

Sodexo a décidé d’arrêter la production des éco-chèques en papier, les chèques de l’émetteur devenant 100% électroniques, a-t-il annoncé lundi. Cette décision est présentée comme l’«une des conséquences de la crise du Covid-19 et du changement de comportement des consommateurs».

«La crise du Covid-19 a montré une très nette préférence des consommateurs pour les solutions de paiement par carte, et plus particulièrement sans contact. Pour des raisons sanitaires bien sûr, mais aussi pour l’aspect sécurisé et rapide de ce mode de paiement. Une version électronique correspond également pleinement à un des objectifs de l’éco-chèque: encourager les gestes et comportements éco-responsables», explique Sodexo dans un communiqué.

Dès ce mardi, Sodexo proposera à ses clients de passer gratuitement à l’éco-chèque électronique sans coût supplémentaire pour leur entreprise. Celles qui préfèrent néanmoins commander la version papier auront encore la possibilité d’en commander jusqu’au 31 août 2020. Les éco-chèques papier seront toujours acceptés dans le respect de leur durée de validité.

Plus de 700.000 employés reçoivent des éco-chèques en Belgique. Selon Sodexo, l’éco-chèque a changé le comportement des consommateurs, qui achètent des produits et services plus durables, et a dès lors permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre.