Jusqu’à 2.200 patients par mois: la nouvelle dentisterie du CHR de la Citadelle augmente sa capacité

À Liège, le service dentisterie du CHR de la Citadelle a pris ses quartiers sur le site Sainte-Rosalie, dans le Laveu. Un choix stratégique pour l’hôpital.

Un nouveau lieu: le service dentisterie du CHR de la Citadelle s’étend désormais sur 600m², au cœur du site Sainte-Rosalie, dans le Laveu. Un choix mûrement réfléchi par la direction de l’hôpital.

«Le quartier est peuplé et à proximité du centre-ville et de la gare des Guillemins», explique Sylvianne Portugaels, directeur général. «Nous avons donc l’ambition d’installer les activités ‘de jour’ au plus proche de la population».

Le nouveau lieu va également permettre un élargissement des activités.«De six fauteuils, nous passons à dix, et le nombre de dentistes augmente également puisque nous serons désormais une petite vingtaine, sans compter le personnel administratif», commente Aurélien Ptak, dentiste au CHR de la Citadelle.

Une nouvelle dentisterie «apaisante» pour rassurer (aussi) les enfants au CHR de la Citadelle. CHR de la Citadelle Si auparavant, on dénombrait quelque 1.700 rendez-vous mensuels en moyenne, l’hôpital table désormais sur 2.200 patients par mois. Une fois la crise Covid passée évidemment. En attendant, chaque dentiste peut accueillir 6 patients par jour, avec un temps de désinfection entre deux rendez-vous.

Autre particularité: le soin apporté à l’accueil des enfants. Cela commence dès le comptoir d’accueil, où l’architecture met le personnel «au niveau» des enfants et permet ainsi une interaction aisée. Plus loin, dans l’aile qui leur est réservée, les couloirs sont colorés, la salle d’attente s’apparente à une salle de jeu et la luminosité dans les box a de quoi rassurer.

Notons enfin l’équipement de pointe disponible: des fauteuils avec écran tactile et appareil de radiographie intrabuccale intégré, un appareil de radiologie 3D ou encore de nouveaux ordinateurs qui optimalisent le logiciel de dentisterie.

Si actuellement, le service dentisterie donne la priorité aux rendez-vous annulés suite à la crise sanitaire, les urgences sont toujours ouvertes, à Sainte Rosalie pour les enfants et à la Citadelle pour les adultes.

CHR de la Citadelle Site de Sainte-Rosalie Rue des Wallons 72. 4000 Liège. Tel: 04 321 60 70